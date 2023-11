Festival dell’Opera Buffa Napoletana 2023: Scopri la Magia del teatro a Napoli

Un festival che si svolgerà tra due teatri ai Quartieri Spagnoli tra Operine, Melologhi e Concerti e che, anche quest’anno, proporrà particolari visite guidate per scoprire la storia e i luoghi dell’Opera Buffa

Si terrà a Napoli dal 3 al 5 novembre 2023 tra la Sala Assoli e il Teatro Nuovo il Festival dell’opera Buffa Napoletana che, per questa terza edizione si chiamerà “La cometa danzante”. Il Festival, che si terrà da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre 2023 è a cura di Massimiliano Sacchi e verrà ospitato dal Teatro Nuovo e da Sala Assoli: nelle due sale dei Quartieri Spagnoli si avvicenderanno Operine, Melologhi e Concerti.

Il festival dell’Opera Buffa inizia venerdì 3 novembre, alle 20.00, con replica sabato 4 novembre, alle 20.30, con “La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi in versione elettronica, per la regia di Rosario Sparno e l’elaborazione musicale di Giulio Fazio. Costanza Cutaia e Ignas Melnikas sono i due bizzosi interpreti delle vicende di Serpina e Uberto, mentre Renato De Simone veste i panni di Vespone, l’esilarante servo muto.

Anche quest’anno assieme al festival ci saranno delle particolari visite guidate per scoprire la storia e i luoghi dell’Opera Buffa dal titolo “Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana”.

Festival dell’opera Buffa Napoletana – programma

venerdi 3 novembre – ore 20, Sala Assoli – LA SERVA PADRONA in versione elettronica – – operina

venerdi 3 novembre – ore 21:15, Teatro Nuovo – LI FURBI – operina

sabato 4 novembre – ore 19, Teatro Nuovo – CARASALE La cometa danzante – melologo

sabato 4 novembre – ore 20:30, Sala Assoli – LA SERVA PADRONA in versione elettronica – operina

domenica 5 novembre – ore 12, Teatro Nuovo – STRUMENTI IN SCENA! La musica strumentale degli operisti napoletani del ‘700 – panharmonikon

domenica 5 novembre – ore 18:30, Sala Assoli – LA GATTA BUFFA – seminario cantato sull’opera di Roberto De Simone – melologo

domenica 5 novembre – ore 20, Teatro Nuovo – CARASALE – La cometa danzante – melologo

domenica 5 novembre ore 21:15, Teatro Nuovo – LI FURBI – operina

Visite guidate – Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana

Come per la scorsa edizione, il Festival sarà anche l’occasione per scoprire la storia e i luoghi dell’Opera Buffa con le visite guidate “Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana”.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, alle 11.00, in programma “ La città buffa oltre la quarta parete”, a cura de L’Arsenale di Napoli (informazioni e prenotazioni: 3392955351 – 3392568417).

a cura de L’Arsenale di Napoli (informazioni e prenotazioni: 3392955351 – 3392568417). Domenica 5 novembre, alle 15.00, in programma “Dalla Certosa di San Martino ai Quartieri Spagnoli”, a cura della guida turistica autorizzata Erika Chiappinelli (informazioni e prenotazioni: 3492949722 – solo sms e whatsapp).

Festival dell’opera Buffa Napoletana: come partecipare

Biglietti

Ingresso intero – 10 euro

Ridotto Duetto – 7,50 euro (per ogni acquisto contestuale di due o più spettacoli del festival)

Special Allegro – 5 euro (studenti conservatori musicali e università, under 18, abbonati alle stagioni 2023 -2024 di Sala Assoli e del Teatro Nuovo).

Informazioni e prenotazioni

Sala Assoli – 3454679142

Teatro Nuovo – 0814976267 (dal martedì al sabato: ore 10.30/13.00 – 17.30/20.00)

I biglietti possono essere acquistati anche online su Vivaticket ma le prozioni sono valide solo presso i botteghini di Sala Assoli e Teatro Nuovo. Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.