Stregati dai Vicoli: Scopri la Magia di Halloween nei Vicoli di Ponte

La Magia di Halloween tra i vicoli di Ponte

Martedì 31 ottobre 2023 (Halloween) e Mercoledì 1 novembre 2023 (Festa di ognissanti) troveremo tanto divertimento e magia tra i vicoli del piccolo borgo antico e dal Castello. L’ Aps Pro Loco Ad Pontem organizza la 2^ edizione dell’evento con un pò di sana paura per due giorni all’insegna della promozione sociale, della valorizzazione delle realtà associative ed economiche, mettendo in risalto le potenzialità di sviluppo, non solo turistico, del piccolo borgo antico, dove il paesaggio è la più valida risorsa.

Al taglio del nastro la Pro Loco Ad Pontem avrà al fianco anche associazioni della zona che, con il loro impegno, dimostrano l’attaccamento e la voglia di dar voce al nostro paese. Previsti mercatini, degustazioni, intrattenimento, percorsi guidati. Apertura stand ore 11 : 00 e chiusura ore 24 : 00. Attività per bambini dalle 16 : 30 alle 19 : 30 di entrambi i giorni per le quali è richiesta l’iscrizione…… e non finisce qui!

Maggiori informazioni – Stregati dai Vicoli

