4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 26 al 29 ottobre 2023

Ph Marcello Erardi

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Include contenuto sponsorizzato

Anche per questo weekend dal 26 al 29 ottobre 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Una straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli

Napoli continua ad offrire ai visitatori che accorrono ogni giorno un’infinità di tesori da scoprire. Tra questi, un luogo suggestivo da non perdere è il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, nel cuore del centro storico della città. Questo interessante itinerario sorge all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, oggi nota proprio come LAPIS Museum, uno dei monumenti religiosi più importanti di Napoli. Il percorso, della durata di circa 75 minuti, conduce i visitatori alla scoperta di antiche cisterne dell’acquedotto greco-romano che ha rifornito la città fino alla fine del XIX secolo.

L’accesso è dalla Basilica della Pietrasanta, costruita, secondo alcuni studi, sui resti dell’Antico Tempio della dea Diana. Un itinerario idealmente diviso in due parti: il Museo dell’Acqua, con le cisterne, perfettamente conservate, cui è stata restituita l’originaria funzione, e il Decumano Sommerso, gli ambienti che vennero riutilizzati nel corso della Seconda Guerra Mondiale come ricovero antiaereo. A rendere più coinvolgente l’esperienza di visita alcune installazioni e proiezioni immersive che ricostruiscono la storia del Complesso e della città che lo ospita: dalla Sala della Luna, omaggio alla dea Diana, alla Sala dei racconti, con gli ologrammi di Gennarino e Michela, che parlano della vita negli anni ’40, e la Sala dei bombardamenti, riambientazione dei momenti vissuti da Napoli che si chiude con un messaggio di speranza.

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ed è visitabile dal lunedì al venerdì con sei turni di visita al giorno: 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Grande novità nel fine settimana: ai quattro turni di accesso tradizionali, 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 si aggiunge un quinto orario intermedio alle ore 14.30. Questo nuovo orario è pensato soprattutto per tutti coloro che vogliono visitare il percorso in un momento meno affollato del giorno. Un’esperienza unica per scoprire uno degli accessi del sottosuolo della città, che permette di percorrere una parte dell’antica Neapolis poco nota. La prenotazione è sempre consigliata. Prenotare è facilissimo, è possibile farlo al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure via mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nominativo, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza. E per chi preferisce acquistare direttamente on-line, può farlo sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Grande novità nel fine settimana: ai quattro turni di accesso tradizionali, 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 si aggiunge un quinto orario intermedio alle ore 14.30. Per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Grande novità nel fine settimana: ai quattro turni di accesso tradizionali, 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 si aggiunge un quinto orario intermedio alle ore 14.30. Per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 29 ottobre – La bellezza degli scavi di Ercolano

Ercolano è un luogo della memoria, una città dall’area archeologica più piccola di quella di Pompei, ma un luogo incantato cristallizzato nel tempo. Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, la città fu scoperta nel 1738 con scavi che, a più riprese si interruppero varie volte. Poi uno scavo sistematico fu organizzato da Amedeo Maiuri a partire dal 1927 e riportò alla luce circa quattro ettari dell’antica città, ancor oggi visibile. Un grande museo a cielo aperto di cui sono stati riportati alla luce solo quattro dei venti ettari totali su cui originariamente si estendeva che ci hanno consegnato una città stupenda. Case spettacolare la riempiono come La Casa dell’Albergo, coi suoi oltre duemila metri quadrati, in posizione panoramica sul mare, la più grande casa di Ercolano finora rinvenuta ed è l’unica della città a possedere un quartiere termale, con decorazioni a mosaico e affreschi. Da non perdere la Casa dello Scheletro data dall’unione di tre abitazioni e in parte già esplorata già in epoca borbonica. Un luogo bellissimo da scoprire.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – ore 10,30 presso la biglietteria – termine ore 12,45 – 13 circa

: – ore 10,30 presso la biglietteria – termine ore 12,45 – 13 circa Contributo : 12 euro a persona a cui si aggiunge costo museo di 13 euro (ingresso gratis x insegnanti, e fino a 18 anni – 3,50 ragazzi 18 a 25)

: 12 euro a persona a cui si aggiunge costo museo di 13 euro (ingresso gratis x insegnanti, e fino a 18 anni – 3,50 ragazzi 18 a 25) Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria gradita su pagina ufficiale o via mail info@megarideart.com

: – Prenotazione obbligatoria gradita su pagina ufficiale o via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 28 e domenica 29 – Visite gratuite al Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi

Per due giorni nel weekend di Sabato 28 e domenica 29 ottobre si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi a Napoli a via Duomo. Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente tra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C. Le strutture, a carattere monumentale e articolate su più livelli, sono venute in luce a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto bellico e sono fra le poche visibili a cielo aperto del centro storico della città. Il sito si trova in via Carminiello ai Mannesi, traversa di via Duomo. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione

L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : Turni di visita ogni 45 minuti circa, dalle 9.45 alle 12.00

: Turni di visita ogni 45 minuti circa, dalle 9.45 alle 12.00 Contributo: Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale

Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale Organizzazione : GAN Gruppo Archeologico Napoletano –

: GAN Gruppo Archeologico Napoletano – Maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite a Carminiello ai Mannesi

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019.

La visita è a cura dell’Associazione Respiriamo Arte a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.)

: – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.) Contributo : visita accompagnata da 6 euro

: visita accompagnata da 6 euro Organizzazione : Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045

: – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.