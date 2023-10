4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 19 al 22 ottobre 2023

Ph Marcello Erardi

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 19 al 22 ottobre 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Una straordinaria “avventura” culturale nel sottosuolo del centro storico di Napoli

Con l’arrivo delle prime piogge autunnali, diventa difficile trovare attività da fare al riparo del maltempo. Per chi è in visita a Napoli però, c’è una valida alternativa: il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, che sorge all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, nel cuore del centro storico della città. Questo itinerario si snoda per circa un chilometro e offre un’interessante panoramica sulla storia e l’archeologia della città. I visitatori, infatti, potranno ammirare le antiche cisterne di origine greca, che furono poi riutilizzate dai romani come parte dell’impianto acquedottistico e come ricovero antiaereo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Idealmente suddiviso in due parti, Museo dell’Acqua e Decumano Sommerso, il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ed è visitabile dal lunedì al venerdì con sei turni di visita al giorno: 10.30 – 12.30 – 13.30 – 15.30 – 16.30 – 18.30. Grande novità nel fine settimana: ai quattro turni di accesso tradizionali, 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30 si aggiunge un quinto orario intermedio alle ore 14.30. Questo nuovo orario è pensato soprattutto per tutti coloro che vogliono visitare il percorso in un momento meno affollato del giorno. Un’esperienza unica per scoprire uno degli accessi del sottosuolo della città, che permette di percorrere una parte dell’antica Neapolis poco nota. La prenotazione è sempre consigliata. Prenotare è facilissimo, è possibile farlo al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00, ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure via mail a info@lapismuseum.com indicando il proprio nominativo, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza. E per chi preferisce acquistare direttamente on-line, può farlo sul sito ufficiale senza costi di prevendita

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Dal 20 al 22 ottobre 2023 – Open House visite gratuite e percorsi inediti in 150 luoghi straordinari a Napoli

Si terrà a Napoli dal 20 al 22 ottobre 2023 Open House Napoli il Festival Globale dell’Architettura che aprirà le porte ai visitatori di oltre 150 luoghi, percorsi inediti, itinerari nella creatività urbana, con tantissime visite guidate gratuite ed anche eventi e laboratori KIDS. Open House Napoli 2023 è la grande festa dell’architettura che ci permetterà di esplorare la città di Napoli attraverso 150 appuntamenti gratuiti. Tutte visite guidate che ci condurranno in luoghi, percorsi ed eventi di straordinario interesse architettonico e culturale, con ben 40 novità in tre giorni speciali con anche spazio per i più piccoli con OHN Kids, con attività e laboratori dedicati ai bambini. Open House Napoli si fonda anche sul lavoro di centinaia di volontari che ci accompagneranno in un viaggio dalle periferie al centro, per farci scoprire le bellezze e le particolarità della città di Napoli.

L’iniziativa è gratuita e si svolgerà nei giorni dal 20 al 22 ottobre 2023 previa prenotazione obbligatoria

Organizzazione: Open House Napoli – prenotazione obbligatoria

– prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Open House Napoli

Lunedì 23 ottobre – Visita speciale alla collezione Terrae Motus nella Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta partecipa alla terza edizione di Art Days – Napoli Campania, il primo grande evento diffuso e collettivo per l’arte contemporanea nella regione. Crossing Layers è il titolo scelto per questo terzo appuntamento che descrive l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica. Stili, genesi, materiali e origini differenti per la collezione Terrae Motus, raccolta di settanta opere donata dal grande gallerista Lucio Amelio alla Reggia di Caserta nel 1993 e allestita interamente lungo gli Appartamenti Reali. La Reggia di Caserta, bene Unesco, in occasione degli Art Days celebra Terrae Motus con visite accompagnate dedicate ai capolavori, tra gli altri, di Andy Warhol, Joseph Beuys, Nino Longobardi, Luigi Ontani, Cy Twombly e Gerhard Richter. Il 23, 25 e 27 ottobre, con due appuntamenti alle 11 e alle 17 (la durata di ciascuno è di circa un’ora), il personale MiC e Ales del Museo accompagnerà i visitatori a conoscere i quadri e le sculture che raccontano con il linguaggio dell’arte contemporanea la tragedia del terremoto dell’Irpinia avvenuto nel 1980. Il percorso inizierà nella prima sala degli Appartamenti reali (Sala degli Alabardieri) e si snoderà lungo gli ambienti dell’ala del Settecento del Palazzo reale.

La visita è a cura della Reggia di Caserta a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso/abbonamento ReggiaCard2023.

Dalle 17 il costo del titolo di accesso per la visita agli Appartamenti reali è di 4 euro.

Organizzazione: Reggia di Caserta – Per partecipare inviare una mail a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it entro le 18 del 22 ottobre. all’indirizzo https://bit.ly/ArtDaysReggia

– Per partecipare inviare una mail a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it entro le 18 del 22 ottobre. all’indirizzo Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Reggia di Caserta

Sabato 21 ottobre 2023 – La Cappella del Tesoro di San Gennaro e lo straordinario Museo

Il culto di San Gennaro noto in tutto il mondo ha portato nel corso dei secoli alla formazione nel Tesoro di San Gennaro che accoglie un inestimabile patrimonio di oggetti di devozione in oro argento bronzo e pietre i secoli. Nel corso dei secoli queste ricchezze sono state donate a San Gennaro dai sovrani napoletani e stranieri, dai Papi e dal popolo. La visita alla Cappella del Tesoro di San Gennaro e al Museo del tesoro annesso per conoscere attraverso i dipinti di Lanfranco e del Dominichino la vita di San Gennaro e ammirare queste straordinarie opere tra cui la collana e la mitra veri capolavori dell’artigianato napoletano attraverso i secoli. Per conoscere il tesoro di San Gennaro leggi il nostro Post.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento

Appuntamento : – ore 10,30 ingresso del Duomo di Napoli Fine ore 12,30/13

: – ore 10,30 ingresso del Duomo di Napoli Fine ore 12,30/13 Contributo: 12 euro a persona + biglietto d’ingresso al Museo

12 euro a persona + biglietto d’ingresso al Museo Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale

Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

