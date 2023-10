Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani a Boscoreale (NA)

©Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Uno straordinario percorso enogastronomico con tante eccellenze locali e, ad ogni piatto sarà abbinato ad un vino del Vesuvio e poi tanta musica e divertimento e si chiude la festa con uno spettacolo di Biagio Izzo

Un bell’evento si terrà per due giorni, dal 14 al 15 ottobre 2023 a Boscoreale vicino Napoli: è la grande Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani che presenterà due giornate piene di eventi e di ottima enogastronomia e una serata speciale finale con Biagio Izzo.

Alla Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani a Boscoreale ci sarà uno straordinario percorso enogastronomico che presenterà tante eccellenze locali ed in cui ogni piatto sarà proposto in abbinamento ad un vino prodotto sulle falde del Vesuvio e non mancheranno anche dei corsi di avvicinamento al vino in collaborazione con il Consorzio Vesuvio Dop e l’Ais.

Non mancheranno spettacoli di intrattenimento nelle due serate di festa:

sabato 14 ottobre grande musica in Piazza Pace con lo spettacolo “The Best 90’S” Dj Starring RobertBlues e Dj di Raffaele Assante.

Dj Starring RobertBlues e Dj di Raffaele Assante. domenica 15 ottobre gran finale con lo spettacolo di Biagio Izzo a partire dalle ore 21.30 sempre in piazza Pace a Boscoreale.

Programma di massima della 23^ ed. “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”

Sabato 14 ottobre 2023

ore 18.00 – Aula Magna Scuola Dati – Via Papa Giovanni XXIII, 35 – Convegno “Lacryma Christi del Vesuvio la sfida della DOCG”

ore 19.00 – Piazza Pace – Brindisi di inizio festa

dalle ore 19.00 – Via T.A. Cirillo – “Il bello delle cose semplici” i giochi di una volta

dalle ore 19.00 – Via S.T.E. Cirillo – Apertura Botteghe dei sapori e dei saperi e del percorso enogastronomico

ore 19.00 e 20.00 – Via S.T.E. Cirillo, 75 – Masterclass di approccio al vino – con A.I.S. Vesuvio e Consorzio Tutela Vini Vesuvio

dalle ore 19.30 – Palco Piazza Pace – esibizione artisti locali

ore 21.30 – Palco Piazza Pace – “The Best 90’S” – Dj Starring RobertBlues e Dj di Raffaele Assante

Domenica 15 Ottobre 2023

ore 10.00 – Piazza Pace – Mattinata di sport – a cura dell’Ass. Pallacanestro Boscoreale e ASD Vesuvio Oplonti Volley

dalle ore 19.00 – Via T.A. Cirillo – “Il bello delle cose semplici” i giochi di una volta

ore 18.30 – 19.30 e 20.00 – Via S.T.E. Cirillo, 75 – Masterclass di approccio al vino – con A.I.S. Vesuvio e Consorzio Tutela Vini Vesuvio

dalle ore 19.00 – Via S.T.E. Cirillo – Apertura Botteghe dei sapori e dei saperi e del percorso enogastronomico

Dalle ore 19.30 – Palco Piazza Pace – Esibizione scuole di ballo “Passional Dance” di Francesca Savino – “Dance With Me” di Consiglia Vitiello e Rosy Dance

ore 21.30 – Palco Piazza Pace – spettacolo finale con Biagio Izzo

Maggiori informazioni

