Extra Moenia – Il centro esploso: 6 spettacoli e 5 laboratori gratuiti a Napoli

Tanti eventi gratuiti a Napoli fino novembre 2023 per il progetto “Affabulazioni” tra teatro, musica, danza in tante Municipalità con più di 100 appuntamenti con importanti artisti della città: di seguito gli appuntamenti nella VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno)

Ancora tanti spettacoli ed eventi gratuiti a Napoli per il progetto “Affabulazioni” che, fino a fine novembre, proporrà oltre 100 spettacoli ed eventi di teatro, musica, danza, tutti gratuiti, in vari quartieri della città. Coinvolte varie Municipalità con eventi che celebrano alcuni grandi personaggi di Napoli, da Pino Daniele a Totò, a Enrico Caruso.

L’evento è promosso dal Comune di Napoli e finanziato Ministero della Cultura. Di seguito i concerti e laboratori gratuiti nel territorio della VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) del progetto “Extra Moenia – Il centro esploso” II edizione a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti

“Extra Moenia – Il centro esploso”

Previsti 6 spettacoli, 1 convegno su Aldo Masullo e 5 laboratori artistici sempre tutto gratuito. Grandi artisti da Tony Esposito a Peppe Servillo, dal mezzosoprano Raffaella Ambrosino a PeppeOh, da Paolo Caiazzo a Cosimo Alberti e poi Patrizio Rispo, Carlo Faiello, Triotarantae, Mario Brancaccio e tanti altri.

Tutti gli eventi e cioè i 6 spettacoli, 1 convegno e 5 laboratori artistici (Teatrale, Musicale, Liuteria, Danza Popolare, Tamburi a Cornice) sono tutti gratuiti e si svolgono sul territorio della VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) in diversi luoghi: da Piazza Guarino alla Biblioteca comunale Guido Dorso, dalla Masseria Luce e Museo Contadino di San Pietro a Patierno alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano sino alla Chiesa dell’Immacolata a Capodichino.

I laboratori prevedono 1 incontro settimanale alla Masseria Luce ogni sabato del mese di ottobre rispettivamente nei giorni 7-14-21-28 dalle ore 15.00 alle 17.00 e saranno condotti da: l’attore Cosimo Alberti (laboratorio teatrale); il mezzosoprano Raffaella Ambrosino per il Canto, Eleonora Amato per gli archi, Stefano Innamorati per il pianoforte e le tastiere (laboratorio musicale); maestri liutai Salvatore e Pasquale Mancino della bottega “Anema e Corde” di Napoli (laboratorio di liuteria); docente Raffaela Vacca (laboratorio Danze popolari); il musicista Emidio Ausiello (laboratorio tamburo a cornice).

La visione di tutti gli spettacoli e concerti e la partecipazione ai laboratori è gratuita con prenotazione al seguente link: – info line 081 543 7430

Il programma di Extra Moenia II edizione

Domenica 1 Ottobre Canti Migranti Piazza Guarino a San Pietro a Patierno alle 20.30 con il TrioTarante, Tony Esposito e Cosimo Alberti e PeppOh Rapper Soulman

