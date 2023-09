Fiabe d’Autunno: spettacoli per tutta la famiglia all’Orto Botanico di Napoli

Ritorna la rassegna autunnale che presenta, nei weekend, spettacoli per tutta la famiglia nello splendido Orto Botanico di Napoli

Fino a domenica 18 Novembre 2023 all’Orto Botanico di Napoli ritornano per la 28^ edizione le “Fiabe d’Autunno”, le belle rappresentazioni teatrali per tutta la famiglia, presentate oramai stabilmente, dall’associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II.

In questa edizione verranno presentati 5 capolavori, belle favole per tutta la famiglia nel magnifico Orto Botanico di via Foria 223 a Napoli con una programmazione che presenta titoli selezionati tra i più noti della letteratura per l’infanzia e la gioventù. Gli spettacoli si terranno ogni sabato e domenica alle ore 11,00,

I titoli famosi di Charles Perrault, dei Fratelli Grimm, di Lyman Frank Baum, gli allestimenti itineranti e l’ambientazione nell’Orto Botanico rendono questi spettacoli veramente unici e molto belli. Una programmazione che può oramai definirsi “stabile” presentata sempre per la direzione artistica di Giovanna Facciolo con sulla scena l’interpretazione degli attori Adele Amato de Serpis, Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Riccardo Radice.

Fiabe d’Autunno 2023 all’Orto Botanico di Napoli – programma

Sabato 16 e domenica 17 settembre – ARTÙ E MERLINO di Giovanna Facciolo

Sabato 23 e domenica 24 settembre – ARTÙ E MERLINO di Giovanna Facciolo

Sabato 30 settembre e domenica 1ottobre – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm

Sabato 7 e domenica 8 ottobre – NELLO SPECCHIO DI BIANCANEVE dai Fratelli Grimm

Sabato 14 e domenica 15 ottobre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri

Sabato 21 e domenica 22 ottobre – SENZA GATTO NÉ STIVALI da Perrault, Basile e altri

sabato 28 e domenica 29 ottobre – NEL REGNO DI OZ da L. Frank Baum

sabato 4 e domenica 5 novembre – NEL REGNO DI OZ da L. Frank Baum

sabato 11 e domenica 12 novembre – IL POPOLO DEL BOSCO di Giovanna Facciolo

sabato 18 e domenica 19 novembre – IL POPOLO DEL BOSCO di Giovanna Facciolo

Ogni spettacolo inizia alle ore 11: la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare al numero 081 0330619 nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle 17, cui si potranno chiedere anche tutte le informazioni.

Il biglietto d’ingresso costa € 8,00 e c’è una Card da 10 ingressi a 60 € – Gli spettacoli sono per massimo 80 bambini.- Maggiori informazioni: sito ufficiale e Pagina facebook ufficiale

