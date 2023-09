Chef Stellati e Musica dal Vivo: Monteruscello Fest in Beneficenza per Telethon

Ph Facebook Monteruscello Fest

200 operatori professionisti del food, 10 chef stellati capitanati dal bistellato Gennaro Esposito, concerti e spettacoli con Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Sex end Sud e Nello Iuorio per Monteruscello Fest, un grande evento il cui ricavato sarà devoluto interamente a Telethon

Nei giorni di lunedì 11 e martedì 12 settembre 2023 si terrà la seconda edizione del Monteruscello Fest, un grande evento di beneficenza nato per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Telethon per il programma speciale di Malattie senza diagnosi, un progetto unico in Italia.

All’evento ci saranno oltre 200 professionisti del buon cibo della Campania tra Chef Stellati, Ristoratori, Pizzaioli, Maestri Pasticceri, Artigiani del Gusto e Cantine del Territorio, che parteciperanno all’evento proponendo le loro creazioni, tutte realizzate con ingredienti di grande qualità. Uno straordinario viaggio culinario per riscoprire sapori e materie prime del territorio, tutto per beneficenza.

I partecipanti alle serate del Monteruscello Fest

Lunedì 11 e martedi 12 settembre 2023 dalle ore 19.30 a Piazza Agro City, si terrà la seconda edizione del Monteruscello Fest. In due giornate (l’11 e il 12 settembre) ci saranno ben 200 operatori del food, 10 chef stellati capitanati dal bistellato Gennaro Esposito ed oltre a lui partecipano gli stellati Angelo Carannante, Luigi Salomone, Paolo Gramaglia, Paolo Barrale, Nicola Somma, Pasquale Palamaro, Domenico Iavarone, Lorenzo Montoro, Peppe Aversa.

Previsti anche spettacoli con Gigi Finizio, Sex end Sud l’11 settembre e Sal Da Vinci , Nello Iuorio il 12 settembre mentre la musica del Dj Gigi Soriani animerà entrambe le serate. All’evento si accede acquistando i ticket con donazione sul sito ufficiale del Monteruscello Fest. L’evento sarà completamente NO PROFIT e il ricavato verrà INTERAMENTE devoluto alla Fondazione Telethon per il programma malattie senza diagnosi coordinato presso Tigem.

Il biglietto si acquista con una donazione minima di 40€ per ognuno dei due giorni o di 60 per entrambi i giorni.

Il Biglietto Comprende l’ingresso all’evento e la consumazione a tutti gli Stand presenti.

I Bambini di altezza inferiore a un metro non necessitano di biglietto.

Informazioni e biglietti sul sito ufficiale – Monteruscello Fest.

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.