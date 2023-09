Festa della Birra a Sant’Antonio Abate: 6 giorni di festa e concerti gratuiti

© Foto di Fábio Alves su Unsplash

Festa della birra a Sant’Antonio Abate nel napoletano con sei concerti gratis di grandi artisti come Daniele Silvestri, La Maschera, Tony Tammaro, Enzo Avitabile e tanti altri

Si terrà da giovedì 31 agosto a martedì 5 settembre 2023 a Sant’Antonio Abate vicino Napoli la seconda edizione di Mmiez & Sounds Beer Fest la nuova grande festa imperdibile per tutti coloro che amano cibo, birra e musica. Anche sei serate di concerti gratuiti con grandi nomi della musica a Sant’Antonio Abate per questo lungo festival dedicato alla birra e alla musica. Un grande evento che si svolgerà a Largo Pertini e offrirà ai partecipanti grandi concerti gratuiti, bontà culinarie e fiumi di birra.

Alla Festa della Birra di Sant’Antonio Abate quest’anno 15 stand con ottimo street Food e 10 per Birre alla spina e poi sei serate di concerti gratuiti in un grande spazio di 15.000 metri quadrati per passare tutti assieme belle serate in allegria fino a tarda notte.

Tra le bontà culinarie non mancheranno pizze fritte, panini con porchetta, kebab, piadine, panuozzi, pizze a portafoglio, caciocavallo impiccato, hot dog, focacce, pollo e patate, Puok Burger, spighe, arancini, cannoli siciliani, crepes, zucchero filato, graffe e tanto altro.

Festa della Birra di Sant’Antonio Abate: le serate con concerti gratuiti

Tutte le serate della festa saranno accompagnate da grandi spettacoli e concerti dal vivo con tanti ospiti tra cui:

31 agosto: La Maschera

1 settembre: Tony Tammaro e Gerardo Amarante

2 settembre: Giuliano Palma

3 settembre: Enzo Avitabile

4 settembre: Daniele Silvestri

5 settembre: Nostalgia ’90 (festa disco music anni Novanta)

Non mancheranno grandi spazi per 1.500 posti auto in 4 parcheggi e 3.000 posti a sedere e navette per il trasporto.

Maggiori informazioni – Mmiez & Sounds Beer Fest

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.