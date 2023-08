Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 10 al 15 agosto 2023

Ph Facebook Insieme per l'Unità dei Popoli ONLUS

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 10 al 15 agosto 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Grande Festa delle Bontà di Bufala campane DOP a Matinella di Albanella (SA)

Nove giorni di festa a Matinella di Albanella in provincia di Salerno per la 23° edizione della grande Festa delle bontà di bufala che si terrà nei giorni che vanno dal 6 al 14 agosto 2023. Una bella festa della buona gastronomia salernitana anche nei giorni 8,9,10,11,12,13 e 14 agosto 2023 che si terrà presso la piazza principale di Matinella, frazione di Albanella. La festa è organizzata dall’Associazione MatinelProm, in collaborazione con il comune di Albanella che vuole promuovere la Mozzarella di bufala campana DOP, ma anche la carne di bufalo e i tanti prodotti tipici del territorio. Un bell’evento che da anni devolve anche parte dei proventi in beneficenza. Festa delle Bontà di Bufala

A Chiena 2023: La grande festa dell’Acqua a Campagna (SA)

Anche quest’anno l’attesissima festa dell’acqua a Campagna, vicino Salerno, la Chiena edizione 2023 che si svolgerà da domenica 16 luglio fino al 16 agosto 2023 con la grande festa della “Chiena di mezzanotte”. Anche quest’anno la grande festa della Chiena presenta con tanti divertenti e freschi appuntamenti a cui tutti possono partecipare. La festa dopo il 16 luglio andrà avanti per tutti i sabati e le domeniche successivi fino alla grande festa finale del 16 agosto 2023 con la Chiena di Mezzanotte. A Chiena 2023

I sentieri del Gusto a Pimonte (NA)

Tutti prodotti della enogastronomia Made in Pimonte per nove serate speciali dal 5 al 13 agosto 2023 sui Monti Lattari a Pimonte per i “Sentieri del Gusto” una festa “storica” che quest’anno presenta anche degli stand dedicati alla vendita e la degustazione dei prodotti tipici. Terza edizione per Sentieri del Gusto realizzata dalla pro loco e l’amministrazione comunale. Serata inaugurale il prossimo 5 agosto in Piazzale San Michele e poi la festa continua domenica 6 con Luca Sepe e i tiktoker. Lunedì 7 appuntamento con Ciccio Merolla. 8 agosto sarà la volta di Mariano Bruno, il 9 con i Tammurrianti. Il 10 la canzone napoletana di Mario Trevi e gran finale il 13 agosto con Gianluca Capozzi. 39 333 211 4985. I sentieri del Gusto

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 10 al 15 agosto 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 10 al 15 agosto 2023 Concerti Gratis in Campania

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Churrasco skirt steakalle Sagre di Liberi (CE): 13 sagre, una in ogni weekend– Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Sabato 12 e domenica 13 agosto a Liberi c’è la Churrasco skirt steak nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per l’estate 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto e tutte accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi. Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

