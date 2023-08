Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 10 al 16 agosto 2023

Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni eventi ed ascoltare grandi artisti e gruppi musicali

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 10 al 16 agosto 2023, quello di Ferragosto. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 10 al 16 agosto 2023

Giovedì 10 agosto 2023

EUGENIO BENNATO – Pozzuoli (NA) villa Avellino

ENZO AVITABILE – Mondragone (CE)

ENRICO RUGGERI – Caposele (AV) piazza Sanniti

RICHARD GALLIANO – Serre (SA) piazza Ennio D’Aniello

TONY TAMMARO – Cellole (CE) parco Domitilia

ANDREA SANNINO – Forino (AV) piazza Tigli

GIUSY FERRERI – Capri (NA) porto turistico

FIORENZA CALOGERO – Santa Maria a Vico (CE) loc. Maielli

LA MASCHERA – Contursi Terme (SA) piazza Garbaldi

Venerdì 11 agosto 2023

JOVINE + FOJA – Napoli piazza del Plebiscito (prenotazione)

PEPPE SERVILLO – Sorrento (NA) – Chiostro S. Francesco

I CUGINI DI CAMPAGNA – Trevico (AV) piazza Nicola Ferrara

IVA ZANICCHI – Bisaccia (AV) piazza Duomo

FIORENZA CALOGERO – Monte di Procida (NA)

ENZO AVITABILE – Chiusano di San Domenico (AV)

ROBERTA FACCANI – Caselle in Pittari (SA)

NANCY + BL4IR – Castelvetere in val Fortone (BN)

Sabato 12 agosto 2023

LA NINA + CLEMENTINO – Napoli piazza del Plebiscito (prenotazione)

MARIA NAZIONALE – Cervinara (AV) villa comunale

RITA PAVONE – Agerola (NA) Parco Colonia Montana

EUGENIO BENNATO – Senerchia (AV)

TONY TAMMARO – Buccino (SA) piazza Amendola

DANIELE SILVESTRI – Avellino Borgo Ferrovia

ROSARIO MIRAGGIO – Serre (SA) piazza Ennio D’Aniello

ENZO GRAGNANIELLO – Villammare (SA)

Domenica 13 agosto 2023

GIGIONE – Capriati al Volturno (CE) via Nuova Parco

JOVINE – Villammare (SA)

STEFANO DI BATTISTA – Sessa Aurunca (CE) Teatro Romano

FIORENZA CALOGERO – Senerchia (AV) campo sportivo

ENZO GRAGNANIELLO – Casalvelino (SA)

GIANLUCA CAPOZZI – Pimonte (NA) piazzale San Michele

FOJA – San Giovanni a Piro (SA)

MARINA REI – Lacedonia (AV) piazza Francesco De Sanctis

TONY TAMMARO – Squille (CE)

ANDREA SANNINO – Ercolano (NA)

Lunedì 14 agosto 2023

MARIA NAZIONALE – Napoli piazza del Plebiscito (prenotazione)

ENZO AVITABILE – Scisciano (NA) via Garibaldi

CICCIO MEROLLA – Giano Vetusto (CE)

PEPPE BARRA – Fontanarosa (AV) piazza Cristo Re

ROBERTO VECCHIONI – Bisaccia (AV) piazza Duomo

POVIA – Reino (BN)

ANDREA SANNINO – Serre (SA) piazza Ennio D’Aniello

AMEDEO MINGHI – Teora (AV) largo Europa

PIETRA MONTECORVINO – Pozzuoli (NA) villa Avellino

GIANLUCA CAPOZZI – Mugnano del Cardinale (AV) piazza Umberto I

Martedì 15 agosto 2023

ROBERTO COLELLA + LELLO ARENA – Napoli piazza del Plebiscito (prenotazione)

ENZO AVITABILE – Roccamonfina (CE) piazza Nicola Amore

ALUNNI DEL SOLE – Materdomini, fraz. Caposele (AV)

POVIA – Liberi (CE) piazza mercato

FRANCO RICCIARDI – Caggiano (SA)

GIGI FINIZIO – Santa Maria Capua Vetere (CE) piazzale Vincenzo Simoncelli

CICCIO MEROLLA (ospite VALENTINA STELLA) – Napoli porta Capuana

GIANLUCA CAPOZZI – Santa Maria Impesole, fraz. Dugenta (BN)

SAL DA VINCI – Montoro (AV) fraz. San Pietro

MARCO LIGABUE – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

TONY COLOMBO – Ginestra degli Schiavoni (BN)

Mercoledì 16 agosto 2023

ANDREA SANNINO – Sessa Aurunca (CE) loc. S.Maria di Valogno

ACHILLE LAURO + TANANAI + GAIA – Avellino piazza Libertà

GIANLUCA CAPOZZI – Cellole (CE) piazza A.Moro

DONATELLA RETTORE – Flumeri (AV) piazza mercato

NOMADI – Castel Baronia (AV)

EUGENIO BENNATO – Moiano (BN) fraz. Luzzano

TONY TAMMARO – Pozzuoli (NA) villa Avellino

FOJA – Fontanarosa (AV) piazza Cristo Re

TONY COLOMBO – Quaglietta (AV)

DOLCENERA – Sapri (SA) lungomare Italia

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.