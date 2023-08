La grande Festa delle Bontà di Bufala campane DOP a Matinella di Albanella (SA)

Ben nove giorni di grande festa ad Albanella per promuovere la buona Mozzarella di bufala campana DOP del salernitano ma anche la carne di bufalo e i tanti prodotti tipici del territorio

Nove giorni di festa a Matinella di Albanella, in provincia di Salerno per la 23° edizione della grande Festa delle bontà di bufala che si terrà nei giorni che vanno dal 6 al 14 agosto 2023. Una bella festa della buona mozzarella e gastronomia salernitana nei giorni 6,7,8,9,10,11,12,13 e 14 agosto 2023 che si terrà presso la piazza principale di Matinella, frazione di Albanella.

La festa è organizzata dall’Associazione MatinelProm, in collaborazione con il comune di Albanella e vuole promuovere la Mozzarella di bufala campana DOP, ma anche la carne di bufalo e i tanti prodotti tipici del territorio. Un bell’evento che da anni devolve anche parte dei proventi in beneficenza.

La festa delle Bontà di bufala a Matinella con anche tanta musica

Tante bontà con prezzi che partono da 6€ per un antipasto, pane, bibita e dolce…ai 15€ per menu completo composto da antipasto, primo, secondo, contorno, pane, bibita, dolce. Previsti tanti posti a sedere sotto i gazebo ascoltando buona musica o assistendo agli spettacoli in programma.

Ogni giorno ci sarà una serata musicale diversa per offrire tanto divertimento ai visitatori: gli ospiti sono i seguenti:

6 agosto: MUSIC SILVESTRO; LE GINESTRE;

7 agosto: EDOARDO & BIANCA; CARLOS SHOW;

8 agosto: MULIERES GARGANICHE;

9 agosto: I DISCEPOLI;

10 agosto: CILENTO DIANO BAND;

11 agosto: SETTE BOCCHE;

12 agosto: L’ANTICA GIOSTRA;

13 agosto: NICK & COMPANY;

14 agosto: ENZO TORIELLO.

Maggiori informazioni – Festa delle Bontà di bufala a Matinella – 339 6953120 oppure 339 6240273

