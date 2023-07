La Luminaria di San Domenico a Praiano, in Costiera Amalfitana

Ph Facebook Luminaria di San Domenico - Praiano, Costa d'Amalfi - Regione Campania

Una festa che si tiene da oltre 400 anni e che illumina con migliaia di candele, fiaccole e lumini la grande piazza e alcuni dei luoghi più caratteristici della bella cittadina di Praiano, in Costiera Amalfitana

Si terrà quest’anno dal 1 al 5 agosto 2023 dalle ore 21.30 in Piazza San Gennaro a Praiano, sulla “divina” costiera amalfitana, la tradizionale Luminaria di San Domenico la straordinaria e secolare festa che prevede l’accensione di migliaia di candele, fiaccole e lumini. Un’antica festa popolare con cui si ricorda San Domenico e che, sembra, si tenga fin dal 1606, anno in cui a Praiano arrivarono i frati Domenicani della Sanità di Napoli.

Per questa grande festa popolare tantissimi giovani volontari sistemano e poi accendono nelle sere della festa tante luci in piazza, gesto ripetuto anche da molti abitanti che accendono le varie luci sulle loro terrazze, balconi, finestre e giardini, rendendo straordinariamente suggestive le stradine del borgo costiero di Praiano. La Luminaria di San Domenico, a Praiano è oramai una grande festa popolare, una bella festa che da secoli illumina piazza San Gennaro per quattro giorni creando uno spettacolo unico e suggestivo.

La Luminaria di San Domenico 2023 – il programma degli eventi

1,2,3 agosto 2023 Piazza San Gennaro dalle ore 21:30

La Tradizione . Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Da qui è possibile ammirare la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della chiesa e del convento di Santa Maria a Castro/ San Domenico.

4 agosto 2023, ore 21:30 – Festa di San Domenico di Guzman

Convento di Santa Maria a Castro – Ore 7.00 Santa Messa Ore 8.00 Messa Solenne.

Ore 7.00 Santa Messa Ore 8.00 Messa Solenne. Chiesa di San Gennaro Ore 20.00 – Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman celebrata dall’Arcivescovo di Amalfi e Cava De Tirreni. La messa sarà allietata dal Gruppo Vocale e Strumentale La Coriola che si esibirà con brani in gregoriano tratti dalla Missa De Angelis e con canti sacri legati, in vario modo, al pellegrinaggio medievale. Al termine della funzione si terrà la solenne benedizione di San Domenico da Guzman.

5 agosto 2023 – Piazza San Gennaro ore 22:45

Pandora – La Compagnia PYRONIX Production presenta lo spettacolo “Pandora” su musiche eseguite dal vivo dalla Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Marco Attura. Dipinti infuocati condotti da eroi e guerrieri romani prenderanno forma. Il vaso di Pandora svelerà i suoi segreti più profondi. Lo spettacolo nello spettacolo: la fantasmagoria di artisti, acrobati e danzatori si unirà alle imponenti e magistrali melodie orchestrate e dirette dal M° Marco Attura ed eseguite dalla Nuova Orchestra Scarlatti; uniche emozioni e rare suggestioni saranno garantite. Per motivi di sicurezza l’ingresso in piazza San Gennaro è consentito fino alle ore 22.00.

Luminaria di San Domenico 2023: maggiori informazioni

Quando : dall’1 al 5 agosto 2023

: dall’1 al 5 agosto 2023 Dove: Piazza San Gennaro, Praiano

Piazza San Gennaro, Praiano Prezzi: manifestazione gratuita

manifestazione gratuita Maggiori informazioni: Ufficio Turistico Praiano– 089 874557

