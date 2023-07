Le Vesuviane: a Napoli un grande gratuito concerto tutto al femminile all’Arena Flegrea

Chiude alla grande, con un grande concerto tutto al femminile “NapoliFonika”, il festival diffuso che fa parte del progetto Napoli Città della Musica, promosso dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana di Napoli. Una serata da non perdere all’Arena Flegrea con “Le Vesuviane – l’altra metà di cantanapoli”

All’Arena Flegrea di Napoli Venerdì 28 luglio 2023 alle ore 21.00 si terrà un grande concerto gratuito tutto al femminile dal titolo “Le Vesuviane – l’altra metà di cantanapoli”.

Un bell’evento che chiude alla grande la rassegna “NapoliFonika” il festival diffuso in diversi luoghi e declinato in diversi generi, espressione di precisi valori progettuali di Napoli Città della Musica, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Sul palco dell’Arena flegrea di Napoli ci saranno tante grandi artiste napoletane in un evento gratuito e da non perdere. Ventotto donne protagoniste tra grandi nomi della musica italiana e nuove scoperte che già hanno tour organizzati in tutta Italia e registrano sold out data dopo data.

Presenti infatti, M’Barka Ben Taleb, Rosa Chiodo, Dada’, Teresa De Sio, Ebbanesis, Flo, Letizia Gambi, Kalika, Filly Lupo, Fede’n’Marlen, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Ste, Valentina Stella, Tosca, Sara Tramma

Un grande evento gratuito da non perdere all'Arena Flegrea

“Le Vesuviane – l’altra metà di cantanapoli” è un grande concerto che chiude alla grande la rassegna “NapoliFonika”, un progetto ideato e curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre e nell’arrangiamento da Elisabetta Serio, che sarà in palcoscenico ad accompagnare le cantanti al pianoforte e a dirigere un’orchestra, sempre tutta al femminile. La produzione e organizzazione sono di Fast Forword.

Le artiste sul palco saranno presentate da Noemi Gherrero. A comporre l’orchestra tutta al femminile, insieme a Elisabetta Serio (pianoforte) ci saranno Aurora Arenale (trombone), Caterina Bianco (violino e tastiere), Daniele Di Majo (sax alto), Carmen Falato (sax soprano), Giovanna Famulari (violoncello), Laura Klein (batteria), Federica Michisanti (contrabasso e basso elettrico), Giulia Salsone (chitarra), Katia Schiavone (chitarra), Sandra Ugolini (sax tenore).

"Le Vesuviane – l'altra metà di cantanapoli" (ingresso gratuito – biglietti disponibili sulla piattaforma Eventbrite)

