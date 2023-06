Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 22 al 25 giugno 2023

Ph Facebook Atella Sound Circus

Idee per passare giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 22 al 25 giugno 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Napoli Pizza Village: 10 serate con 34 famose pizzerie e grandi show gratis tutte le sere. Gli artisti

Ingresso e concerti gratuiti al Napoli Pizza Village 2023 che ritorna in città tutti i giorni fino al 25 giugno 2023 con un grande villaggio di 30.000 mq. nei grandi spazi verdi della Mostra d’Oltremare con la presenza di ben 34 tra le più rinomate pizzerie del mondo. Anche per questa edizione numero 11 del Pizza Village Napoli, tutte le sere dalle 21 alle 24 sul palco ci saranno tanti grandi ospiti con grandi musicisti nazionali e internazionali. Napoli Pizza Village 2023 – Le pizzerie, le specialità e i prezzi – le serate gratuite con gli show dei grandi artisti

A Vico Equense Gusto Italia in Tour, la grande fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023, dalle 10 alle 24, nella centralissima Piazza Marconi di Vico Equense si terrà Gusto Italia in Tour, il grande salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una tappa da non perdere con 4 giorni all’insegna del Made in Italy. In Campania Gusto Italia in Tour presenta tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico con 4 giorni unici per questo tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 25 giugno 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. Gusto Italia in Tour

Festa del Grano ai Casali di Faicchio

Dal 23 al 25 giugno 2023 a Faicchio in provincia di Benevento si terrà la 15^ edizione della Festa del Grano, una bella manifestazione che si muove tra storia, cultura e folklore di questa bella terra del Sannio. Un evento che vuole riscoprire il valore della terra e dei suoi prodotti, valorizzando la tradizione contadina dell’entroterra Sannita. Una festa organizzata da anni dalla Pro Loco Casali di Faicchio, presso la Frazione Casali, che, facendo rivivere la cultura contadina tipica dell’entroterra sannita degli anni 50, ci presenta oggi il ciclo del grano. Dall’aratura alla semina, dalla mietitura alla trebbiatura, dalla trasformazione del seme in farina a prodotti come pane e pasta che sono alla base della salutare dieta mediterranea. Festa del Grano a Faicchio

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Le Sagre di Liberi (CE): 13 sagre, una in ogni weekend- Maxi padellata sbriciolata Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Sabato 24 e domenica 25 Giugno a Liberi la festa con la Maxi padellata sbriciolata nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per l’estate 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto e tutte accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi. Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

La sagra della ciliegia a Santo Stefano del Sole (AV) – Domenica 25 giugno 2023 si terrà a Santo Stefano del Sole, un bel paese della verde Irpinia vicino a San Michele di Serino e Santa Lucia di Serino, la 24° edizione della Festa della Ciliegiasempre organizzata dalla Pro Loco Santostefanese A.P.S. E ogni anno, da oltre 20 anni, in una data che varia a seconda dei tempi di maturazione delle ciliegie, a Santo Stefano del Sole (AV) si svolge nella centrale piazza Brini, la "Festa della Ciliegia", che propone ai partecipanti tante ottime ciliegie della zona e poi dolci, gelati, frappé, confetture di marmellata, liquori e tanti altri prodotti gastronomici a base di ciliegie. sagra della ciliegia a Santo Stefano del Sole

Atella Sound Circus a Succivo (CE) – vicino Napoli, a Succivo il 23, 24 e 25 Giugno 2023 si terrà l‘ Atella Sound Circus il grande festival gratuito della musica e degli artisti di strada Un importante evento che si svolgerà nell’incantevole Casale di Teverolaccio di Succivo (Ce), con il supporto di Comune di Succivo e della Fondazione per il Sud. Organizzato dall’Associazione Artenova l’Atella Sound Circus propone tre giorni di grandi concerti gratuiti ma anche giocoleria e arte circense, stand gastronomici con prodotti tipici, senza dimenticare le esigenze dei celiaci e dei vegetariani. Atella Sound Circus a Succivo

Katharsis: Festa della musica a Monte di Procida (NA) – Si chiama Katharsis ed è una bella rassegna che porterà tanta musica, arte e cultura a Monte di Procida, l'affasciante "Terrazza dei Campi Flegrei". Grandi concerti gratuiti del gruppo "La Maschera" e anche degli Ars Nova Napoli e poi tanti bravi artisti emergenti da tutta Italia. Si chiude con un concerto, a pagamento, del duo Ebbanesis. Suoni, colori, nuove visioni provenienti dal mondo dell'arte ma anche una mostra sonora che presenta un percorso audiovisivo di grande impatto sensoriale e poi una tre giorni di concerti. 21 giugno 2023 – ore 20.00 – Villa Matarese – concerto di apertura gratuito di Festa della Musica con la band Ars Nova Napoli – 23 giugno 2023 – ore 21.00 – in Piazza XXVII gennaio concerto gratuito de La Maschera, che presenterà il nuovo album, Sotto chi tene core, e per riascoltare i successi storici della band. Katharsis: Festa della musica a Monte di Procida

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli a Giugno – dove trovare a Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

