La Festa della Ciliegia a Santo Stefano del Sole vicino Avellino

Dopo quattro anni di assenza ritorna a Santo Stefano del Sole, nella zona di Serino, la Festa della Ciliegia un frutto importante che si è iniziato a produrre ed esportare già agli inizi del 1900

Domenica 25 giugno 2023 si terrà a Santo Stefano del Sole, un bel paese della verde Irpinia vicino a San Michele di Serino e Santa Lucia di Serino, la 24° edizione della Festa della Ciliegia sempre organizzata dalla Pro Loco Santostefanese A.P.S.

Dopo quattro anni di assenza tutto Santo Stefano del Sole sarà pronto per la Festa della Ciliegia che si terrà nella centrale Piazza Oscar Brini, a partire dalle ore 21.

Dopo 4 anni torna la festa della Ciliegia a Santo Stefano del Sole

In attesa del programma di dettaglio dell’evento tutta la cittadina irpina è in festa perché a Santo Stefano si sono iniziate a produrre ed esportare ciliegie già agli inizi del 1900. Le buone ciliegie di Santo Stefano del Sole sono una ricchezza per la cittadina tanto che l’Amministrazione comunale ad intitolarvi una strada, la “Via dei Ciliegi”.

E ogni anno, da oltre 20 anni, in una data che varia a seconda dei tempi di maturazione delle ciliegie, a Santo Stefano del Sole (AV) si svolge nella centrale piazza Brini, la “Festa della Ciliegia“, che propone ai partecipanti tante ottime ciliegie della zona e poi dolci, gelati, frappé, confetture di marmellata, liquori e tanti altri prodotti gastronomici a base di ciliegie.

Non mancheranno degustazioni gastronomiche di altri buoni prodotti irpini ed anche accompagnamento musicale, prodotti dell’Artigianato e tantissime e ottime ciliegie di Santo Stefano del Sole.

Maggiori informazioni – Pro Loco Santo Stefano

