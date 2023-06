Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 9 all’11 giugno 2023

Ph ProLoco Campoli del Monte Taburno

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 9 all’11 giugno 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Baccalà Village 2023: I sapori autentici del baccalà a Caivano (NA)

Quattro giorni di festa e buon cibo al Baccalà Village da giovedì 8 a domenica 11 giugno 2023 a Caivano (NA) dove arriva la grande carovana gastronomica del “Baccalà Village” il primo villaggio itinerante del baccalà: un grande festival itinerante di cibo da strada dedicato interamente al baccalà e rivolto agli appassionati di uno dei piatti più antichi e stimati della tradizione culinaria campana. Il Baccalà è una pietanza molto amata dai campani che la preparano in gustose quanto diverse ricette tradizionali e innovative. Il Baccalà Village presenterà almeno 10 stand dedicati alla degustazione dell’ottimo baccalà ma anche altri di aziende vinicole, brassicole e della produzione della pasta, della trasformazione del pomodoro, e altro ancora, pronte a portare in piazza e diffondere le loro specialità. Baccalà Village 2023

Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno

A Campoli del Monte Taburno In provincia di Benevento nei giorni 9-10-11 giugno 2023 si terrà anche quest’anno la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune e dell’Unpli provinciale. Tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio. Prevista anche la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori, recandosi al Mercato della Ciliegia dove si troveranno le numerose varietà ed eccellenze del frutto. Fitto il programma della manifestazione 2023 che prevede tanti eventi che troverete sul link. Festa della Ciliegia a Campoli

Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno

Continua fino a domenica 11 giugno 2023 la grande festa della birra e non solo a Sarno che ci ha proposto dal 1 all’11 giugno 2023 ben 11 giorni continuativi di grande festa. Due weekend con oltre 50 stand enogastronomici, un’intera area di 5000 mq. dedicata al Luna Park e sette serate musicali gratuite con grandi artisti. Ultrabeer la grande festa della birra che si terrà a Sarno (SA) nella grande Area Mercato di Sarno con ben 11 giorni di festa a inizio Giugno. Previsti oltre 50 stand gastronomici e di ottimo street food con tantissime birre anche artigianali poi tante giornate dedicate al buon cibo ed alla buona birra, Per questo weekend serate musicali o con spettacoli gratuiti con: Giovedi 8 Giugno – Peppe Iodice con il suo Show / Venerdi 9 Giugno – Gianluca Capozzi in concerto / Sabato 10 Giugno – Gigio Rosa e Gigi Soriani da Radio Marte / Domenica 11 Giugno – QUEEN of Bulsara – Italian Tribute Band-. Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Campania Wine 2023: 160 cantine nella Galleria Umberto a Napoli . Grande festa del buon vino campano con due giorni di festa a Napoli l’11 e il 12 giugno 2023 nella Galleria Umberto I per il Campania Wine 2023 una bella festa del buon vino campano con 160 cantine locali e 5 grandi consorzi di vini Campani. Al Campania Wine 2023 troveremo solo gli ottimi vini della Campania con due giorni di festa p romossi e organizzati da 5 grandi consorzi di vini Campani: un bell’evento che vuole promuovere e far conoscere le ottime produzioni campane di vino. Campania Wine 2023

La Festa della Ciliegia a Roccarainola (NA) – Nei giorni di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 si terrà la Festa della Ciliegia a Sasso la frazione di Roccarainola, in provincia di Napoli. Una bella festa che è alla sua 13° Edizione, una sagra della Ciliegia che ci permetterà di gustare le ottime ciliegie della zona. Organizzata dai “I Giovani di Sasso” la festa che si richiama alle tradizioni contadine della zona e ricorda quando si faceva un pranzo, tutti assieme, per festeggiare la buona riuscita del raccolto. Una festa tradizionale che si teneva a Sasso e veniva chiamata la Festa del Raccolto, in cui si mangiava, ballava e cantava in compagnia e nella zona arrivavano tante bancarelle con i prodotti locali. Alla festa della Ciliegia tante bontà e serate musicali Festa della Ciliegia

