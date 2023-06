160 cantine nella Galleria Umberto a Napoli per la festa del buon vino campano: Campania Wine 2023

Ph Facebook Campania wine

Due giorni solo tra gli ottimi vini della Campania con un evento per tutti, dagli esperti agli appassionati del mondo del vino tra degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum nel centro di Napoli

Due giorni di festa a Napoli l’11 e il 12 giugno 2023 perché nella Galleria Umberto I si terrà il Campania Wine 2023 la bella festa del buon vino campano con 160 cantine locali e 5 grandi consorzi di vini Campani.

Al Campania Wine 2023 troveremo solo gli ottimi vini della Campania con due giorni di festa promossi e organizzati da 5 grandi consorzi di vini Campani: un bell’evento che vuole promuovere e far conoscere le ottime produzioni campane di vino.

Per questa seconda edizione del Campania Wine 2023 nella Galleria Umberto I, ci sarà l’esposizione di 160 cantine tutte campane, appartenenti ai 5 consorzi promotori e non mancheranno anche delle masterclass dal titolo “La Campania in 10 vini” dedicate agli appassionati che si terranno presso il MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli che si trova a Palazzo Zapata a piazza Trieste e Trento.

Due giorni con gli ottimi vini campani al “Campania Wine 2023”

Il “Campania Wine 2023” è una rassegna promossa e organizzata dai cinque Consorzi di Tutela Vini della Campania (Sannio Consorzio Tutela Vini, Vesuvio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Vita Salernum Vites, Viticaserta – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia) e dal Consorzio di Tutela Pomodorino del Piennolo Vesuvio Dop, per valorizzare e promuovere i vini a Indicazione Geografica della Campania e i loro produttori-attori, attraverso un suggestivo itinerario di conoscenza esperienziale.

Un evento per tutti, dagli esperti agli appassionati del mondo del vino che propone due giorni con degustazioni, masterclass, seminari, wine tour, wine talk e wine forum che si terranno tra la Galleria Umberto I e il MUSAP a piazza Trieste e Trento.

Un folto programma tra degustazioni, masterclass, seminari, wine talk e tanto altro

Si inizia domenica 11 giugno alle ore 11 presso la Galleria Umberto I con i banchi d’assaggio delle cantine che saranno aperti sia l’11 che il 12 giugno dalle ore 11.00 fino alle ore 19.30. Al MUSAP si terranno delle Masterclass e dei laboratori di approfondimento sulle denominazioni sia per esperti e giornalisti che per gli appassionati a cui in particolare sarà dedicata quella su “La Campania in 10 vini” sempre su prenotazione e con ticket sul sito. Si continua anche il 12 tra incontri, convegni e degustazioni seguendo il programma disponibile sul sito ufficiale di Campania.Wine 2023.

L’evento sarà aperto a tutti, con la possibilità di degustazioni libere che si terranno dalle 11:00 alle 19:30 nei giorni 11 e 12 Giugno. Previsto un ticket con 10 Degustazioni a euro 10,00+commissioni e un altro con Calice con 10 Degustazioni euro 15,00+commissioni

Maggiori informazioni, programma e ticket sul sito ufficiale di Campania Wine 2023

Maggiori informazioni – Facebook Campania Wine 2023

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.