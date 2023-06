La grande Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno

La grande festa della ciliegia a Campoli con tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio e la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori

A Campoli del Monte Taburno In provincia di Benevento nei giorni 9-10-11 giugno 2023 si terrà anche quest’anno la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune e dell’Unpli provinciale. Tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio.

Prevista anche la possibilità di comprare le ciliegie direttamente dai produttori, recandosi al Mercato della Ciliegia dove si troveranno le numerose varietà ed eccellenze del frutto. Fitto il programma della manifestazione 2023 che prevede tanti eventi.

VENERDÌ 9 GIUGNO “ANTEPRIMA FESTA DELLA CILIEGIA”

19:00 – Apertura espositori e Mercato della Ciliegia – Apertura Braceria – Stand dedicato alle carni locali – PIZZA ALLA CILIEGIA – **Attenzione Venerdì sera cucina chiusa**

21:00 – Concerto Esclusivo – “I TREMENTISTI”

SABATO 10 GIUGNO 2023

9:30 – Raduno in Piazza La Marmora e a proseguire Sfilata delle FIAT 500 nella Valle dei Ciliegi !

11:00 – Apertura espositori e Mercato della Ciliegia

dalle ore 11:00 alle 18:00 – VISITE GUIDATE CILIEGIETI con fuoristrada – PARTENZE OGNI ORA –. Prenotazione riservata solo gruppi & pacchetto All Inclusive

Dalle 11:00 alle 18:00. VISITE GUIDATE CILIEGIETI A CAVALLO – “Ai piedi di un ciliegeto a cavallo”. In pieno centro storico, un piccolo maneggio, per la tua escursione a cavallo! – Prenotazioni in loco

12:30 – Spettacolo Musicale “Tiziana & Angelo – Musica dal Vivo”

Dalle – 12:00 alle 15:00 Apertura Stand Gastronomico – Sarà possibile degustare i menù, uno tradizionale ed uno completamente alla ciliegia – Apertura Braceria con Stand dedicato alle carni Locali – PIZZA ALLA CILIEGIA

15:00 – LABORATORIO DIDATTICO “Dalle ciliegie alla marmellata” Prenotazioni in loco

16:00 – LABORATORIO DIDATTICO Riservato ai bambini “BISCOTTI ALLA CILIEGIA” Ingresso libero

17:00 – SPETTACOLO MUSICALE ITINERANTE

19:00 – DEGUSTAZIONE GUIDATA – “I vini bianchi e rossi del territorio, i salumi, i formaggi e le marmellate del Taburno: esaltazione dei sapori” a cura di Tiziana De Gennaro

Dalle – 19:00 alle 23:00 Apertura Stand Gastronomico – sarà possibile degustare i menù, uno tradizionale ed uno completamente alla ciliegia Apertura BRACERIA Stand dedicato alle carni locali PIZZA ALLA CILIEGIA

21:30 – spettacolo Musicale “IN MUSICA CON ROMEO” – musica liscio, latino americana, balli di gruppo

23:45 – “Incendio del Campanile” – Straordinario Spettacolo in notturna a cura di PIROMAGIA Srl – Pirotecnica e Fuochi d’Artificio

24:00 – DJ Set Piazzetta Vittorio Emanuele (al termine dei fuochi)

DOMENICA 11 GIUGNO 2023

8:30 – Escursione in MTB nella Valle dei Ciliegi – Raduno presso Villa Comunale, iscrizioni e partenza a cura di TABURNO BIKERS

9:00 – Trekking tra centro storico e Valle dei Ciliegi a cura di TREKKING CAMPOSAURO

10:00 – VISITE GUIDATE CILIEGIETI con fuoristrada PARTENZE OGNI ORA – dalle ore 10:00 alle 18:00. Prenotazione riservata solo gruppi & pacchetto All Inclusive

10:00 – VISITE GUIDATE CILIEGIETI A CAVALLO – “Ai piedi di un ciliegeto a cavallo”. In pieno centro storico, un piccolo maneggio, la tua escursione a cavallo! Dalle 10:00 alle 18:00. Prenotazioni in loco

10:00 – Apertura espositori e Mercato della Ciliegia

12:30 – Spettacolo Musicale “Tiziana & Angelo – Musica dal Vivo”

Dalle – 12:00 – alle – 15:00 Apertura Stand Gastronomico – sarà possibile degustare i menù, uno tradizionale ed uno completamente alla ciliegia Apertura Braceria Stand dedicato alle carni locali PIZZA ALLA CILIEGIA

15:00 – LABORATORIO DIDATTICO “Dalle ciliegie alla marmellata” Prenotazioni in loco

16:00 – LABORATORIO DIDATTICO Riservato ai bambini “BISCOTTI ALLA CILIEGIA” Ingresso libero

17:00 – SASSINFUNKY Street Band

17:30 – Ciliegia & Cioccolata

dalle 19:00 – alle 23:00 – Apertura Stand Gastronomico sarà possibile degustare i nostri menù, uno tradizionale ed uno alla ciliegia Apertura BRACERIA Stand dedicato alle carni locali PIZZA ALLA CILIEGIA

21:30 – Spettacolo Musicale “Jonathan e la Buona Musica” – musica liscio, latino americana, balli di gruppo, intrattenimento

Negli stand gastronomici si troveranno:

“ Cecatiello ” paesano (pasta fresca, pomodorini, salsiccia sbriciolata, melanzane)

“Padellaccia” (carne di maiale, patate, peperoni)

Risotto alle ciliegie

Straccetti di pollo, ciliegie e rucola, sfoglia di finocchi e arancia

Formaggio pecorino e marmellata

Friggitoria

Braceria

Le Pizze gourmet alla Ciliegia !

Marmellata e Pecorino del Taburno

Marmellata e Gorgonzola

Ciliegie, Caciocavallo di Castelfranco in Miscano, Carne di Salsiccia di Castelpoto

Dolci alla Ciliegia

* i menù potrebbero subire delle variazioni

Come ogni anno poi si avrà la possibilità di prenotare un pacchetto turistico all inclusive (al costo di 45,00 euro a persona) che permetterà i visitatori di alloggiare in una delle strutture presenti sul territorio. Nel pacchetto è compreso il pernottamento e la prima colazione presso gli agriturismi, b&b ed hotel convenzionati per i tre giorni della festa; poi a scelta un menù completo a cena o a pranzo il sabato o la domenica presso lo stand dell’evento nel centro storico ed il posto riservato per la visita guidata in fuoristrada nei ciliegeti.Non mancherà una bella offerta gastronomica con l’esclusiva la Pizza alla Ciliegia e la braceria con carni locali.

Per informazioni (anche via whatsapp) al 338.1933698 oppure consultare il sito Pro loco Monte Taburno e i canali social dell’associazione turistica. Pro loco Monte Taburno

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.