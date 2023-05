Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 25 al 28 maggio 2023

Ph Facebook Gusto Italia in Tour

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 25 al 28 maggio 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno su due weekend

Grande festa della birra e non solo a Sarno su due weekend con oltre 50 stand enogastronomici, un’intera area di 5000 mq. dedicata al Luna Park e sette serate musicali gratuite con grandi artisti. Ultrabeer la grande festa della birra che si terrà a Sarno (SA) per ben due weekend a Sarno e precisamente dal 26/05/2023 al 28/05/2023 e poi di nuovo a inizio giugno dal 01/06/2023 al 04/06/2023 nella grande Area Mercato di Sarno con ben 7 giorni di festa tra fine Maggio e inizio Giugno. Previsti oltre 50 stand gastronomici e di ottimo street food con tantissime birre anche artigianali e il 28 Maggio ci sarà anche una grande serata dedicata al Napoli, e poi tante giornate dedicate al buon cibo ed alla buona birra, Per questo weekend serate musicali o con spettacoli gratuiti con: Venerdì 26 maggio – Gianluca Capozzi – Sabato 27 maggio – Gigio Rosa e Gigi Soriani e Domenica 28 maggio – Peppe Iodice (e festa per il Napoli). E la festa continua anche dal 01/06/2023 al 04/06/2023. Ultrabeer la grande festa della Birra a Sarno

Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino ad Airola (BN)

Si terrà nella città di Airola (BN) nei giorni di Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2023 la 13° Edizione della Sagra Tipica Locale della Pancetta, Fave e Pecorino, una delle sagre più attese e partecipate del comprensorio sannita. Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino. Organizzata dal Comitato Corso Caudino San Pasquale la sagra si svolgerà nel Piazzale antistante il Convento dei Frati Minori (San Pasquale), gli stand gastronomici apriranno alle ore 19,30. Oltre alla degustazione di piatti a base di pancetta, fave e pecorino, ci farà scoprire tanti altri sapori della tradizione culinaria locale e non mancherà anche animazioni per i bambini, percorsi turistici, musica e divertimento, e un’apposita area per i camper. Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Cantine Aperte 2023 in Campania con tante cantine e aziende da visitare – Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2023 si terrà un’edizione speciale di Cantine Aperte, un evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino che compie quest’anno 30 anni

Ed anche in questi due giorni ci saranno alcune iniziative e appuntamenti dedicati a questa festa di Cantine Aperte in Campania ma anche in tutta Italia. L’evento è infatti nato durante il Vinitaly del 1993 assieme al Movimento Turismo del Vino grazie a giovani vignaioli ed alla loro passione per il vino abbinata al piacere dell’ospitalità. Sul nostro post l’elenco e i link alle cantine che partecipano a Cantine aperte in Campania ed anche il link per quelle aperte in tutta Italia. Cantine Aperte in Campania

Mostra della Minervaa Salerno – Grande festa nella Villa Comunale di Salerno perché da venerdì 26 a domenica 28 Maggio 2023 si terrà la 21esima edizione della Mostra della Minerva la grande mostra/fiera delle piante rare e di quanto fa giardino. Organizzata da Hortus Magnus, e patrocinata dal Comune, è una occasione da non perdere per gli amanti delle piante che potranno visitare l'esposizione green che è uno degli eventi florovivaistici più importanti di tutta Italia: quest'anno previsti oltre 90 stand. La Mostra della Minerva sarà aperta da venerdì 26 maggio, dalle ore 15 alle 20.30 e sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, dalle 9 alle 20.30, con ingresso sempre gratuito. Mostra della Minerva a Salerno

A Benevento Gusto Italia in Tour, fiera dell’Enogastronomia e dell’Artigianato Da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023, dalle 10 alle 24, sull’elegante Corso Giuseppe Garibaldi a Benevento si terrà Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo . Una 3 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy. Un tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 28 maggio 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. Gusto Italia in tour Benevento

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Maggio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

