La Sagra della Pancetta, Fave e Pecorino ad Airola (BN)

Anche per questa 13 edizione la Sagra della Pancetta Fave e Pecorino sarà sempre un’occasione speciale per gustare, in buona compagnia, i prodotti tipici di queste belle terre e non mancheranno animazione per bambini, percorsi turistici e musica. Una sagra semplice per stare in compagnia e gustare i cibi sanniti genuini

Si terrà nella città di Airola (BN) nei giorni di Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2023 la 13° Edizione della Sagra Tipica Locale della Pancetta, Fave e Pecorino.

Organizzata dal Comitato Corso Caudino San Pasquale la sagra della Pancetta, Fave e Pecorino di Airola è una delle sagre più attese e partecipate del comprensorio sannita. Nei due giorni di festa, che si svolgerà nel Piazzale antistante il Convento dei Frati Minori (San Pasquale), gli stand gastronomici apriranno alle ore 19,30.

Una bella festa con Pancetta, Fave e Pecorino vicino al Convento di San Pasquale

Una bella e attesa festa che si ripete da 13 anni e che oltre alla degustazione di piatti a base di pancetta, fave e pecorino, ci farà scoprire tanti altri sapori della tradizione culinaria locale. Quest’anno il Comitato Corso Caudino San Pasquale, che organizza la festa, ha previsto anche animazioni per i bambini, percorsi turistici, musica e divertimento, sempre nella zona della festa nel Piazzale antistante il Convento.

Anche quest’anno come per le passate edizioni sarà attrezzata un’apposita area per i camper in Piazza Caduti di Nassiriya. Maggiori informazioni 0823712340 Comitato Corso Caudino “S. Pasquale”

