Cantine Aperte 2023 in Campania: vigneti, cantine, degustazioni e concerti

Compie 30 anni Cantine Aperte l’evento che in due giorni ci permette di visitare tante cantine ed aziende vinicole. Anche quest’anno tanti eventi come, ad esempio, esplorare i vigneti, visitare le cantine e conoscere il processo di produzione del vino e, in alcuni casi non mancheranno degustazione dei vini, concerti, mostre d’arte e spettacoli

Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2023 si tiene un’edizione speciale di Cantine Aperte, un evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino che compie quest’anno 30 anni. Ed anche in questi due giorni ci saranno alcune iniziative e appuntamenti dedicati a questa festa di Cantine Aperte in Campania ma anche in tutta Italia.

L’evento è infatti nato durante il Vinitaly del 1993 assieme al Movimento Turismo del Vino grazie a giovani vignaioli ed alla loro passione per il vino abbinata al piacere dell’ospitalità.

Cantine Aperte con visite ai vigneti e alla cantine

Anche quest’anno Cantine Aperte offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire e degustare i vini prodotti dalle varie cantine ella Campania che organizzeranno anche alcuni eventi in questi due giorni speciali.

Le cantine vinicole che apriranno le loro porte al pubblico sono riportate di seguito ma, sul link finale, potrete trovarne anche altre che aderiranno all’ultimo minuto. Sulle loro pagine facebook e o sui siti troverete gli eventi organizzati come, ad esempio esplorare i vigneti, visitare le cantine e conoscere il processo di produzione del vino e, in alcuni casi non mancheranno degustazione dei vini, concerti, mostre d’arte e spettacoli ecc…

Cantine Aperte in Campania: le aziende che partecipano

Aminea Winery – Contrada Santa Lucia SS400 Castelvetere Sul Calore (AV) 0827 65642

Feudi Di San Gregorio – Localita Sorbo Serpico (AV) 0825 986683

Fattorie La Rivolta 1812 – Contrada Rivolta, Torrecuso (BN) 0824 872921

Monserrato 1973 – Contrada la Francesca snc Benevento (BN) 0824 565041

Bosco De Medici – Via Antonio Segni, 41 Pompei (NA) 081 8564040

Cantina Del Vesuvio Winery – Via Panoramica 65 Trecase (NA) 081 5369041

Maggiori informazioni – Movimento Turismo del Vino – Campania

Maggiori informazioni – Movimento Turismo del Vino – Tutta Italia

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.