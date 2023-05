Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 12 al 14 maggio 2023

Ph Facebook Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 12 al 14 maggio 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

A Napoli c’è Leguminosa, la grande fiera gratuita di Slow Food al Maschio Angioino

Si terrà a Napoli al Maschio Angioino da venerdì 12 a sabato 13 maggio 2023 la quarta edizione di Leguminosa, la bella manifestazione promossa da Slow Food Campania, dedicata al mondo dei legumi e ai loro benefici per la nostra salute e per il pianeta. Previsti il mercato dei produttori, i Presìdi Slow Food che tutelano la ricchezza di biodiversità, laboratori didattici e del gusto, i workshop, i dibattiti e le cene Fuori Leguminosa, con l’obiettivo di approfondire il legame tra cittadino consumatore, territorio, agricoltura ed ambiente. Un modo nuovo per avvicinare le persone al consumo dei legumi e proporli a tavola come soluzione gustosa e sostenibile, rappresentativa della cultura gastronomica napoletana. A Napoli arriva Leguminosa

Festa della Fragola nel centro storico di Parete con Tony Tammaro e Peppe Iodice

Tre giorni di festa a Parete, nel casertano, dove nei giorni 12-13-14 maggio 2023 ritorna la grande Festa della Fragola, un progetto ideato dall’Associazione La Tenda e organizzata in collaborazione con le cooperative agricole del territorio. Previsti Stand enogastronomici, Mercato della Fragola, Dolci e prodotti alla Fragola e poi, nei tre giorni della Festa della Fragola non poteva mancare un menù tutto a base di fragole. A curarlo sarà lo chef Nicola Venditto, professore di enogastronomia, che ha programmato dei gustosissimi piatti adatti ad ogni palato, tra tradizione e innovazione: previsti per primo riso carnaroli provolone del Monaco e mostarda di fragole tra i secondi fagottino di maialino maialino nero con coulis di fragole e per dolce pizza di crema destrutturata con gelèe di fragole. Da non perdere gli spettacoli gratuiti con Tony Tammaro e Peppe Iodice Festa della Fragola

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

A Napoli l‘ebbrezza creativa di Wine&Thecity – Ritorna a Napoli dall’8 al 13 maggio 2023 l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity, la grande rassegna diffusa tra vino, moda e cultura che quest’anno ci propone in 6 giorni, 100 indirizzi e oltre 100 vini da degustare in città. Tantissimi eventi da non perdere a Napoli e nelle vicinanze Wine&Thecity

La Sagra del Carciofo di Pietrelcina, Presidio Slow Food – Si terrà su due giorni, il 12 e il 13 maggio 2023 presso il Parco Colesanti di Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, la 43° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina. In queste date l'area mercato rimarrà aperta per la vendita Carciofi di Pietrelcina e poi negli stand ci sarà la possibilità di degustare pietanze a base di carciofi locali, accompagnati dai buoni vini del territorio. L'evento si terrà a Pietrelcina anche quest'anno presso il Parco Colesanti con Menù a base di carciofi fin dalle ore 19,00 per provare in tanti modi il rinomato Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food importante riconoscimento a tutela del prodotto.Una grande festa, organizzata dalla Pro Loco Pietrelcina per festeggiare il Carciofo di Pietrelcina Presidio Slow Food Maggiori informazioni Pro Loco Pietrelcina

Il «Maggio Maiorese» l’edizione primaverile del Gran Carnevale di Maiori – Due weekend di grande festa a Maiori, in costiera amalfitana nei giorni 6 e 7 e 13 e 14 maggio 2023 per il «Maggio Maiorese» l’edizione primaverile del Gran Carnevale di Maiori con anche sfilate di carri allegorici nei giorni di domenica 7 e domenica 14. «Maggio Maiorese»

Due weekend di grande festa nei giorni 6 e 7 e 13 e 14 maggio 2023 per il l’edizione primaverile del sfilate di carri allegorici nei giorni di domenica 7 e domenica 14. “Birra in B…Rocca” la grande festa della Birra a Paestum – Si trasferisce a Paestum “Birra in B…Rocca” la grande festa della Birra che da anni si teneva al Castello Arechi di Salerno e che per il 2023, si terrà a Paestum, negli ampi spazi del NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, a Capaccio (SA) dal 12 al 14 Maggio 2023. Un evento di riferimento sulle eccellenze brassicole ed anche quest’anno ospiterà a Paestum almeno 20 Mastri Birrai della Campania, che presenteranno il meglio della produzione birraria locale. Come da “tradizione” ci saranno anche tanti selezionati stand con ottimo Street Food per i visitatori, che potranno gustare le birre artigianali accompagnate da diverse specialità culinarie. Dal 12 al 14 Maggio 2023 ogni giorno a partire dalle ore 18,00 e in ogni serata ci sarà uno spettacolo dal vivo con affermate i band musicali – “Birra in B…Rocca – Paestum Edition

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Maggio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.