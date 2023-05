Facebook Gran Carnevale Maiorese

Sfilata dei carri allegorici e due weekend di festa a Maiori per il «Maggio Maiorese» l’edizione primaverile del Gran Carnevale di Maiori che vedrà la partecipazione anche di carri provenienti dalle feste di carnevale di Viareggio e Palma Campania

Due weekend di grande festa a Maiori, in costiera amalfitana nei giorni 6 e 7 e 13 e 14 maggio 2023 per il «Maggio Maiorese» l’edizione primaverile del Gran Carnevale di Maiori. Non mancheranno due sfilate, da non perdere, di carri allegorici nei giorni di domenica 7 e domenica 14 maggio 2023 a partire dalle ore 16.30 con anche carri provenienti dai carnevali di Viareggio e Palma Campania.

Un doppio weekend fi festa nei giorni 6 e 7 e 13 e 14 maggio 2023 per questa edizione primaverile del Gran Carnevale di Maiori con un grande evento dedicato alla salvaguardia degli oceani e del pianeta in linea con l’agenda 2030 Unesco per lo sviluppo sostenibile.

Il percorso delle sfilate dei carri e gli altri eventi a Maiori per il Maggio Maiorese

L’edizione primaverile prevede due sfilate dei carri allegorici nei giorni di domenica 7 e 14 maggio 2023 a partire dalle ore 16.30 lungo il percorso che si trova tra il Lungomare Capone e il Porto Turistico con, presenti a Maiori, anche carri ospiti provenienti dal carnevale di Viareggio e di Palma Campania, il carnevale famoso per le quadriglie.

Un evento da non perdere perché il panorama mozzafiato della Costiera Amalfitana si potrà vedere da qualsiasi punto del lunghissimo lungomare di Maiori, dove si terranno le due feste-sfilate danzanti.

Un Maggio Maiorese con un appuntamento di primavera che si svolgerà anche grazie al grande successo della festa dello scorso anno ed in preparazione del prossimo carnevale di Maiori 2024 che sarà alla sua cinquantesima edizione. Oltre alle sfilate dei carri allegorici a Maiori anche altri eventi tra presentazioni di libri, spettacoli di fuoco, giocoleria e danza aerea, esibizione dei corpi di ballo ed altro.

