Festa della Fragola nel centro storico di Parete con Tony Tammaro e Peppe Iodice

3 giorni di festa a Parete con Stand enogastronomici, Mercato della Fragola, Dolci e prodotti alla Fragola e poi un menù tutto a base di fragole. Nei tre giorni anche eventi con Dj set e gli artisti di strada e due serate da non perdere e gratuite con Tony Tammaro e Peppe Iodice.

Tre giorni di festa a Parete, nel casertano, dove nei giorni 12-13-14 maggio 2023 ritorna la grande Festa della Fragola, un progetto ideato dall’Associazione La Tenda e organizzata in collaborazione con le cooperative agricole del territorio e patrocinato dal Comune di Parete.

La festa della fragola è una bella festa popolare con tre giorni di eventi che si svolge per valorizzare l’ottima fragola che viene prodotta nella zona di Parete da anni. Ed anche quest’anno a Parete ci sarà un weekend ricco di eventi che prevedono due grandi serate di spettacoli gratuiti , una con Tony Tammaro, ed un’altra con la comicità di Peppe Iodice. Non mancheranno, nei tre giorni altri eventi con Dj set e gli artisti di strada.

Tante ottime fragole nei tre giorni di festa con un menù speciale

La festa si svolgerà nel centro storico cittadino, tra piazza Berlinguer e il Palazzo Ducale ci saranno tanti stand enogastronomici per gustare e valorizzare le ottime fragole locali. Non mancheranno piatti e distillati speciali preparati in collaborazione con attività commerciali della zona.

Previsti Stand enogastronomici, Mercato della Fragola, Dolci e prodotti alla Fragola e poi, nei tre giorni della Festa della Fragola non poteva mancare un menù tutto a base di fragole. A curarlo sarà lo chef Nicola Venditto, professore di enogastronomia, che ha programmato dei gustosissimi piatti adatti ad ogni palato, tra tradizione e innovazione: previsti per primo riso carnaroli provolone del Monaco e mostarda di fragole tra i secondi fagottino di maialino maialino nero con coulis di fragole e per dolce pizza di crema destrutturata con gelèe di fragole.

Gli stand sono aperti il 12 maggio: solo cena mentre il 13 e 14 maggio a pranzo e cena. Per gli spettacoli venerdì 12 maggio ci sarà aperitivo di benvenuto con una serata dj set, mentre sabato 13 maggio grande spettacolo con Tony Tammaro e domenica 14 maggio gran finale comico con Peppe Iodice. Tutti gli eventi sono gratuiti e avranno luogo in piazza Belinguer.

