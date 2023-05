Torna l‘ebbrezza creativa di Wine&Thecity con la XV edizione a Napoli

Ritorna, per la XV edizione, Wine&Thecity il grande evento diffuso della primavera napoletana nato da un’idea di Donatella Bernabò Silorata che quest’anno propone ben 6 giorni, 100 indirizzi e oltre 100 vini da degustare in città

Ritorna a Napoli dall’8 al 13 maggio 2023 l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity, la grande rassegna diffusa tra vino, moda e cultura che quest’anno ci propone in 6 giorni, 100 indirizzi e oltre 100 vini da degustare in città.

Per questa sua 15esima edizione Wine&Thecity propone una settimana di degustazioni itineranti in luoghi insoliti e talvolta sconosciuti sempre di ottimi vini proveniente dalle migliori cantine italiane abbinato al piacere della scoperta di nuovi itinerari urbani.

Una grande festa itinerante con particolari appuntamenti itineranti tra siti storici, spazi privati, atelier di artisti e designer, boutique, giardini e cortili e per uno tra gli appuntamenti più attesi della primavera napoletana.

Wine&Thecity tante degustazioni itineranti in luoghi insoliti e talvolta sconosciuti

Per questa sua 15esima edizione Wine&Thecity propone 6 giorni, 100 indirizzi e oltre 100 vini da degustare in città e altri appuntamenti Off City. Tra quelli da non perdere vi segnaliamo:

L’8 maggio, il Complesso monumentale di Santa Maria La Nova per la serata inaugurale ci sarà il grande show del That’s Napoli Live Show con i musicisti diretti dal Maestro Carlo Morelli e n ei calici i vini del Sannio Consorzio Tutela Vini. Parte del ricavato sarà destinato al restauro di un dettaglio storico artistico del sito.

Dal 9 al 12 maggio il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo accoglie gli ospiti del ristorante ‘O Break a pranzo con un calice di vino delle Cantine Ocone. Wine tasting d’autore al Dudù Wine Bar a Chiaia il giorno 11 e arte e vino da Spazio Nea in piazza Bellini il 12 maggio.

Wine&Thecity continua con gli appuntamenti OFF City

Quest’anno Wine&Thecity continua anche dopo con gli appuntamenti OFF City.

Il 20 maggio , nell’ambito dei programmi OFF City , Wine&Thecity approda in Costa d’Amalfi per la prima volta: dal pomeriggio a sera, i Giardini del Fuenti a Vietri sul Mare saranno il set speciale di un walk around tasting tra costa e mare, lungo i terrazzamenti di vite, limoni ed essenze mediterranee. Con i vini del Consorzio Vita Salernum Vites e la cucina contemporanea di Michele De Blasio executive chef dei Giardini del Fuenti.

Wine&Thecity nasce da un’idea di Donatella Bernabò Silorata ed è un progetto indipendente dell’Associazione Wine&Thecity realizzato con il Patrocinio del Comune di Napoli e il fondamentale supporto di sponsor privati e mecenati. Maggiori informazioni Wine&Thecity

