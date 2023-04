Il Teatro San Carlo riapre con Pretty Yende, il soprano che si esibirà all’incoronazione di Re Carlo III

Pretty Yende al Teatro San Carlo - ph. Dario Acosta teatrosancarlo.it

Riapre il San Carlo con la sala rinnovata con il ritrovato stemma con i Gigli Borbonici sul palco Reale e con il celebre soprano sudafricano Pretty Yende che sarà la prima artista a salire sul palcoscenico dopo il restauro

Il Teatro San Carlo di Napoli riapre al pubblico giovedì 6 Aprile 2023, dopo tre mesi di chiusura per restauro della sala, con un eccezionale concerto del Soprano internazionale Pretty Yende, che sarà accompagnata al pianoforte da Michele D’Elia. La Yende si esibirà nel Massimo napoletano esattamente un mese prima della sua partecipazione alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla, che si terrà sabato 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster di Londra. Pretty Yende è tra i grandi artisti di livello internazionale scelti da Bukingham Palace per la cerimonia ufficiale di incoronazione, un evento storico che sarà trasmesso in tutto il mondo.

In occasione del concerto si potrà ammirare la sala del San Carlo completamente restaurata con anche il soffitto dove c’è l’imponente tela del Cammarano. Si vedrà così se il restauro ha lasciato i colori originari ritrovati, di uno splendido azzurro, con anche alcuni gigli dello stemma borbonico sul palco reale, coperti o spicconati durante i lavori di adeguamento voluti dai Savoia. Una testimonianza dei fastosi tempi del teatro che fu cancellata e che ora è stata ritrovata durante i lavori.

Il concerto di Pretty Yende per la riapertura del Teatro di San Carlo a Napoli

Al Teatro di San Carlo la Yende ritorna dopo il successo di Traviata di Verdi con la regia di Ozpetek dal luglio 2022, sarà accompagnata dal pianista Michele D’Elia in un programma che include brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Claude Debussy, Franz Listz e Gaetano Donizetti.

Pretty Yende si è esibita nei maggiori teatri del mondo, come Royal Opera House, Covent Garden di Londra, Opéra di Parigi, Metropolitan Opera di New York, Teatro alla Scala di Milano, Deutsche Oper di e Staatsoper di Berlino, Bayerische Staatsoper a Monaco, Opernhaus di Zurigo, Gran Teatre del Liceu di Barcellona, Wiener Staatsoper e molti altri. Biglietti da 15 a 50 euro.

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart – “Exsultate, jubilate”, mottetto, K. 165

– “Exsultate, jubilate”, mottetto, K. 165 Gioachino Rossini – “Beltà crudele” – Soirées musicales, “L’invito”, “La pastorella delle Alpi” – Semiramide, “Bel raggio lusinghier”

– “Beltà crudele” – Soirées musicales, “L’invito”, “La pastorella delle Alpi” – Semiramide, “Bel raggio lusinghier” Claude Debussy – “Beau soir”, “Fleur des blés”, “Clair de lune”, “Mandoline”, “Apparition”

“Beau soir”, “Fleur des blés”, “Clair de lune”, “Mandoline”, “Apparition” Franz Liszt – Parafrasi su “O du mein holder Abendstern”, dall’opera Tannhäuser di Richard Wagner, per pianoforte solo, S. 444

Parafrasi su “O du mein holder Abendstern”, dall’opera Tannhäuser di Richard Wagner, per pianoforte solo, S. 444 Gaetano Donizetti – “Il barcaiolo” – “La conocchia” – Maria Stuarda, “O nube! che lieve… Nella pace del mesto riposo”

Durata: 1 ora e 10 minuti con intervallo

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo a Napoli

