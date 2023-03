Colonne Sonore a Villa Campolieto: le melodie di Ennio Morricone e performance di danza e arte nel Miglio d’Oro

Dopo il successo della prima serata, ritorna Colonne Sonore a Villa Campolieto, una delle più belle ville vesuviane del Miglio d’oro

Domenica 19 marzo 2023 ritorna una serata unica, in una delle ville vesuviane più belle, con l’evento ‘Colonne Sonore a Villa Campolieto’ dedicato alle più belle melodie create per il cinema, tra cui non mancherà la dedica speciale al maestro Ennio Morricone.

La serata, organizzata da Nomea, Associazione Mousikè, Fondazione Ente Ville Vesuviane, porterà tra le luci soffuse e gli affreschi dell’esclusivo Salone delle Feste, un trio musicale composto da Violino, Violoncello e Piano accompagnati da un’unica performance di danza.

Un modo originale di passare l’ultima domenica di inverno: un sito storico magnifico con una veduta sul golfo di Napoli con le colonne sonore del cinema live, la performance di danza e, per l’occasione, sarà esposta la mostra fotografica ‘Noi Siamo Costellazioni’ a cura dell’ I.T.I. E.Medi

Villa Campolieto, la location dell’evento Colonne Sonore

Villa Campolieto è una delle tante ville vesuviane del Miglio d’Oro: tratto di strada che sorge sulla Strada Regia per le Calabrie. Il Miglio d’Oro, infatti, nacque nel 1738 quando il Re Carlo di Borbone fece costruire la Reggia di Portici come residenza estiva e tutti i nobili della corte iniziarono a far sorgere eleganti e lussuose ville estive sul mare. Il Miglio d’Oro va da San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco.

Villa Campolieto fu voluta dal Duca di Casacalenda, Lucio di Sangro, nel 1755. La Villa fu progettata, inizialmente dall’architetto Michelangelo Giustiniani, ma fu conclusa da Luigi Vanvitelli e il figlio Carlo.

L’evento è organizzato da NOMEA, Associazione Mousikè, Fondazione Ente Ville Vesuviane e si terrà con 2 turni d’ingresso: il turno A alle 17.45 e il turno B alle 19.30. Possibilità di parcheggio interno gratuito, posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Colonne Sonore a Villa Campolieto: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 19 marzo 2023, 2 turni d’ingresso: Primo Turno (A) h. 17.45 – Secondo Turno (B) h. 19.30

Domenica 19 marzo 2023, 2 turni d’ingresso: Primo Turno (A) h. 17.45 – Secondo Turno (B) h. 19.30 Dove: Villa Campolieto – Corso Resina, 283 Ercolano (NA)

Villa Campolieto – Corso Resina, 283 Ercolano (NA) Prezzo biglietto: Ticket: 20€ Adulti – 15€ 6-17 anni – gratuito fino a 5 anni / formula: Ingresso Villa – Concerto – Introduzioni storiche

Ticket: 20€ Adulti – 15€ 6-17 anni – gratuito fino a 5 anni / formula: Ingresso Villa – Concerto – Introduzioni storiche Contatti e informazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio WhatsApp: 3756139180 – eventinomea@gmail.com

Posti limitati Prenotazione obbligatoria solo con messaggio WhatsApp: 3756139180 – eventinomea@gmail.com Maggiori informazioni Nomea – Evento a Villa Campolieto

