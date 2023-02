Moby Dick alla Prova di Orson Welles al Teatro Bellini di Napoli

PH Teatro Bellini - Moby Dick al Teatro Bellini

Un testo scritto all’epoca e poi diretto ed anche interpretato da Orson Welles che racconta di una compagnia di attori che deve portare in scena il Re Lear ma poi, durante le prove, decide di rappresentare Moby Dick. Uno spettacolo accattivante che chiama in causa gli spettatori

Dal 7 al 12 Febbraio 2023 al Teatro Bellini di Napoli andrà in scena Moby Dick alla Prova di Orson Welles un testo teatrale particolare, finora mai portato nei teatri italiani. Lo spettacolo sarà portato in scena da Elio De Capitani ed è un testo teatrale finora sconosciuto sui nostri palcoscenici anche se fu scritto all’epoca e poi diretto ed anche interpretato da Orson Welles, che può considerarsi uno dei più grandi artisti del Novecento. Moby Dick alla Prova fu portato in scena dallo stesso Orson Welles a giugno 1955, al Duke of York’s Theatre di Londra.

La storia immaginata da Welles mischia il capolavoro di Melville con il Lear e andò in scena con il palco vuoto, la sala piena di spettatori, e lo stesso Orson Welles che interpreta tre ruoli.

Uno spettacolo inedito in Italia proposto da Elio De Capitani

Al Teatro Bellini di Napoli potremo vedere uno spettacolo inedito in Italia, a cui Elio De Capitani ha lavorato nel corso dell’inverno del 2020/21.

Il testo è un adattamento del romanzo di Melville ed Elio de Capitani, come Welles nella prima uscita dello spettacolo, interpreta quattro ruoli: il Capocomico, Lear, Achab e Padre Mapple. Uno spettacolo particolare in cui Welles accosta Re Lear e il capitano ad Achab.

In realtà l’opera ci racconta di una compagnia di attori che deve portare in scena il Re Lear ma poi, durante le prove, decide di rappresentare Moby Dick. Quello che ne esce dalla versione di de Capitani è uno spettacolo accattivante, in cui il protagonista chiama in causa gli spettatori e li invita ad aiutare la compagnia che si è bloccata e disorientata e che non sa cosa fare, tra Shakespeare e Melville, in un palco scarno che non li aiuta.

Sul palco assieme a Elio de Capitani e Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana, Vincenzo Zampa, Mario Arcari ed anche musiche dal vivo di Mario Arcari e direzione del coro Francesca Breschi

