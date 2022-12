Alessandro Cattelan in “Salutava sempre” a Napoli al Teatro Augusteo

Bravo e divertente conduttore televisivo e radiofonico e scrittore stavolta Alessandro Cattelan ci propone un suo spettacolo particolare in cui il pubblico è invitato a partecipare al suo funerale. E lo stesso Alessandro ci parlerà di questo suo “speciale” evento per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà.

“Salutava sempre” è un grande live show con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro in un tour che lo vedrà, tra novembre e dicembre, in grandi città italiane e, a Napoli, il 7 dicembre 2022 al Teatro Augusteo.

E tra canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questo particolare live show Alessandro Cattelan ci porterà a chiedersi tutti insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”

Conduttore televisivo e radiofonico e scrittore: ecco Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è un bravo e apprezzato conduttore televisivo e radiofonico ed anche uno scrittore. Un one man show che abbiamo apprezzato in alcuni programmi Rai ma anche in radio dove ha condotto alcuni programmi su Radio Kiss Kiss, Rtl 102.5, Radio 105 e Radio Deejay.

E ora debutta a teatro dove, con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante, ci racconta a modo suo di un mondo di cui ormai non fa più parte e dove, una volta morto, deve parlare con la massima sincerità.

Al Teatro Augusteo di NApoli prezzi da 40 a 69 euro.

