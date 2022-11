Carlo Buccirosso al Teatro Augusteo di Napoli con L’erba del vicino è sempre più verde!

Al Teatro Augusteo di Napoli un’altra bella e divertente commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso che vede lui stesso sulle scene fino al 4 dicembre 2022

Dal 25 novembre al 4 dicembre 2022, Carlo Buccirosso porterà sulle scene del teatro Augusteo di Napoli con il suo divertente spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde!”

La storia ci narra le vicende di Mario Martusciello, un funzionario di banca, il cui rapporto con la moglie è in crisi e lo ha portato ad andare ad abitare, da solo, in un moderno monolocale. Mario è depresso e insoddisfatto della propria vita ed è arrabbiato anche con la sorella che si preoccupa molto della sua separazione e andata via di casa,

Un’altra esilarante commedia scritta e diretta da Buccirosso

Nel frattempo cerca disperatamente cambiamenti e nuove esperienze di vita e si imbarca in varie situazioni particolari pensando che qualsiasi cosa sia migliore di quella che viva o faccia lui: la classica sindrome dell’Erba del vicino”.

Ma non è sempre tutto oro quello che luccica e l’attrazione verso chi è diverso da te, che riesce in tutto più di te, potrebbe anche trasformarsi in un’irrefrenabile follia omicida, e a quel punto…….

Un’altra bella e divertente commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso che vede, con lui sulle scene anche Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo.

Prezzi Platea € 35,00 / Galleria € 25,00. Maggiori informazioni Teatro Augusteo Napoli 081414243.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata