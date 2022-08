Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 2 al 4 settembre 2022

Photo by David B Townsend on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste in Campania dal 2 al 4 settembre 2022 in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Gusta Minori 2022 a Minori in costiera amalfitana

Dal 30 agosto fino al 4 settembre 2022 si terrà a Minori Gusta Minori iniziata il 30 Agosto con “La Notte del Panettone Italiano” con la presenza di 27 maestri lievisti e di Sal de Riso. Poi il 31 Agosto ci saranno i mercatini sul lungomare con menù speciali nei ristoranti e poi dal 2 al 4 Settembre 2022 si svolgerà l’importante Rassegna Letteraria con spettacoli itinerante con quattro scene in quattro luoghi diversi di Minori. Ogni scena durerà circa 20 – 30 minuti. Non mancherà il 3 settembre non mancherà anche la promozione del Sentiero dei Limoni con escursione straordinaria con il percorso che andrà dalla Basilica di Maiori alla Villa Romana di Minori, passando per gli antichi limoneti, per il Belvedere della Mortella e la chiesetta di San Michele. E poi a Gusta Minori sempre tanta ottima gastronomia della Costiera Amalfitana. Maggiori informazioni – Gusta Minori

Irpinia Mood: ad Avellino il Food Festival della buona enogastronomia irpina

Dall’1 al 4 settembre 2022 ad Avellino nell’ex Carcere Borbonico di Avellino, la sesta edizione di Irpinia Mood Food Festival la manifestazione sulla buona enogastronomia irpina che, ogni anno, richiama amanti e appassionati del mondo della cucina grazie ad un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali. Con la direzione artistica dello chef Mirko Balzano anche quest’anno Irpinia Mood presenterà ogni sera chef e pastry chef, che realizzeranno un piatto ispirato ai prodotti locali. Durante il festival ogni sera, 7 chef prepareranno 7 ricette “dimenticate”, piatti della tradizione irpina ormai quasi scomparsi, tutti realizzati con materie prime locali di qualità. Ogni giorno tanto buon cibo irpino e poi nei 4 giorni nell’ex Carcere Borbonico di Avellino anche arte e musica: atteso anche Joe Bastianich, accompagnato dalla Terza Classe che si esibirà nella veste di musicista il 2 settembre. Irpinia Mood Food Festival

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

La festa della Birra a Nola – a Nola dal 31 agosto al 4 settembre 2022. La I Beer Fest di Nola verrà allestita in una vasta area nei pressi della Piazza d’Armi e avrà anche una grande area food con panuozzi di Gragnano, cuoppi di pesce, panini, pizze, porchetta, trippa, carne alla brace, prodotti tipici siciliani e naturalmente tantissima birra. L’evento si terrà in un’area di 5.000 mq, una location ampia e comoda da raggiungere, nel cuore di nola, nella Piazza D’Armi, in Zona Mercato, che da sempre è un punto nevralgico della città ed è vicino dalla fermata della circumvesuviana. Alla I Beer Fest di Nola ogni sera ci saranno degli appuntamenti musicali da non perdere: il 31 agosto 2022 – Gigione e poi ogni sera altri gruppi. Maggiori informazioni – evento ufficiale I Beer Fest di Nola

– Anche quest’anno, per tre weekend, nel parcheggio degli Scavi di Ercolano (NA), in Via dei Papiri Ercolanesi, si terrà l’attesa di Ercolano organizzata la Croce Rossa Italiana di Ercolano. Un appuntamento molto atteso che si ripete da anni e che quest’anno si terrà nei seguenti fine settimana: / e 9-10-11 Settembre 2022. Un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce accompagnati da musica e intrattenimento. Alla sagra ci saranno tante bontà a base di pesce tra cui il risotto alla pescatora e il cuoppo di mare ma non mancheranno anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e würstel per i più piccoli. Le aperture degli Stand Gastronomici saranno alle ore 20,30. Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si terrà il 2,3 e 4 settembre e si ripeterà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 Ottobre eche propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all’aperto, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania.

Tanti concerti gratuiti la sera nei paesidella Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo alcuni per giorno. Venerdì 2 Settembre – Joe Bastianich + La Terza Classe – Avellino Irpinia MooD – Enzo Gragnaniello – Calvi (Bn) – Rosanna Casale – Capaccio Paestum (Sa) – Franco Ricciardi – Chiusano San Domenico (Av) ▪️2/09/2022 – Ciro Rigione – San Prisco (Ce) Piazza Santa Croce Sabato 3 Settembre – Marco Zurzolo – Capaccio Paestum (Sa) – Enzo Avitabile – San Leucio del Sannio (Bn) – Gigione – Sant’Antonio Abate (Na) – Mimmo Maglionico e Pietrarsa – Carditello San Tammaro (Ce) – Povia – Forio D’ischia (Na) – Domenica 4 Settembre – Shade – Conca Della Campania (Ce) – Canzoniere Grecanico Salentino – Casertavecchia (Ce) – Franco Ricciardi – Montecorvino Pugliano (Sa) – NCCP – Lentiscosa (Sa) – La Maschera – Vitulazio (Ce) – Ivan Granatino – Castellammare Di Stabia (Na) Lunedì 5 Settembre – Roy Paci – Capaccio Paestum (Sa) Pupo – Vairano Scalo (Ce) – Andrea Sannino – San Valentino Torio (Sa) – I Cugini Di Campagna – Caiazzo (Ce) – Peppino Di Capri – Avellino Loc. Bellizzi – Martedì 6 Settembre Gianluca Capozzi – Quindici (Av) – La Maschera – Carinaro (Ce) – Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

