A Minori, in costiera Amalfitana inizia Gusta Minori 2022

Al via a Minori, in costiera amalfitana la 26° edizione di Gusta Minori una grande festa che coinvolgerà l’intera città con da una parte le Vie dell’Arte e dall’altra in parallelo le Vie del Gusto con pietanze particolari e menù particolari.

Inizia a Minori la 26^edizione di Gusta Minori che si terrà dal 30 agosto fino al 4 settembre 2022, con un evento il 10 settembre ed anche tanti ospiti tra cui Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini e Vira Carbone. Si inizia 30 Agosto con “La Notte del Panettone Italiano” con la presenza di 27 maestri lievisti e di Sal de Riso con un evento organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e patrocinato da Gusta Minori.

Il tema della 26esima edizione di Gusta Minori sarà “Femmene e mare”

Dopo la notte del panettone il 31 Agosto ci saranno i mercatini sul lungomare con menù speciali nei ristoranti dove si troveranno anche gli Ndudari di Minori, pasta fresca della quale la Città del Gusto vanta una grande tradizione.

Dal 2 al 4 Settembre 2022 si svolgerà l’importante Rassegna Letteraria programmata Dal 2 al 4 Settembre si terrà la rassegna letteraria e lo spettacolo sarà itinerante con quattro scene in quattro luoghi diversi di Minori. Ogni scena durerà circa 20 – 30 minuti, poi inizierà la seconda in un altro luogo e a seguire la terza e la quarta sempre in luoghi diversi. Le scene verranno ripetute ininterrottamente fino alle ore 24. Ci saranno Vittorio Sgarbi con “Raffaello. Un Dio Mortale”, Giampiero Mughini con “Il Muggenheim. Quel che resta di una vita”, e Vira Carbone (il 10 Settembre) con “Il grande libro della longevità”.

Il 3 settembre non mancherà anche la promozione del Sentiero dei Limoni con escursione straordinaria con il percorso che andrà dalla Basilica di Maiori alla Villa Romana di Minori, passando per gli antichi limoneti, per il Belvedere della Mortella e la chiesetta di San Michele.

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori e SCABEC. Al Gusta Minori si potrà anche arrivare via mare con Travelmar – Partenza da Salerno piazza della Concordia ore 20.00 – Rientro da Minori ore 23.40 – Infoline 089872950

