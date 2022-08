La Notte del Panettone in Riva al Mare a Minori: con Sal De Riso, maestri pasticcieri e degustazioni

Ph Panettone World Championship

Seconda edizione della notte dei Panettoni a Minori che diventa “la capitale dei panettoni” per un simpatico evento, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, con tante degustazioni e tanti maestri pasticcieri

Si terrà martedì 30 agosto 2022, dalle 20.45, sullo splendido lungomare di Minori, in costiera amalfitana, l’evento ” La notte del Panettone in Riva al Mare “ con Sal De Riso e tanti maestri pasticcieri.

Per il secondo anno Minori diventa a fine estate “la capitale dei panettoni” per un simpatico evento, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre. Una bella manifestazione che presenterà, in anteprima in costiera amalfitana i panettoni di tanti maestri pasticcieri, dai grandi classici alle ultime novità.

A Minori 27 maestri dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre

Una grande festa che vuole promuovere l’eccellenza artigianale e che vedrà arrivare da tutt’Italia ben ventisette maestri lievitisti di grande fama che proporranno al pubblico presente le loro bontà con tante degustazioni.

“ La notte del Panettone in Riva al Mare” si presenta, grazie a Sal De Riso di nuovo a Minori, che già negli anni scorsi ha registrato affluenze record. L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Minori e dell’evento Gusta Minori.

Il Programma della serata – 30 agosto 2022 – Minori

Ore 19.30 – Convegno – Sagrato della Basilica di Santa Trofimena, Minori – Saranno presenti illustri ospiti

– Sagrato della Basilica di Santa Trofimena, Minori – Saranno presenti illustri ospiti Ore 20,30 – Degustazione sul Lungomare – I migliori lievitati al mondo realizzati con pasta madre dai maestri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano – previsto intrattenimento musicale durante la serata

– I migliori lievitati al mondo realizzati con pasta madre dai maestri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano – previsto intrattenimento musicale durante la serata Gran Finale con Spettacolo pirotecnico sul mare

Maggiori informazioni La notte del Panettone in Riva al Mare

