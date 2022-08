La Notte delle Regine: apertura serale straordinaria della Reggia di Caserta

A soli 7 euro un evento unico e particolare “la notte delle Regine”, un’apertura serale straordinaria del Palazzo Reale di Caserta dedicata a Maria Carolina d’Asburgo con visita esclusiva degli Appartamenti Reali della bellissima Reggia.

Sabato 13 agosto 2022 si terrà la Notte delle Regine nella straordinaria Reggia di Caserta un’apertura speciale dedicata a Maria Carolina d’Asburgo. Un’apertura del magnifico Palazzo Reale con visita serale degli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.15) in un’atmosfera intima e suggestiva.

In occasione della ricorrenza del compleanno della regina Maria Carolina d’Asburgo, nata a Vienna il 13 agosto del 1752, Sabato 13 agosto negli Appartamenti Reali, gli storici dell’arte del Museo accoglieranno i visitatori per raccontare loro curiosità e la storia della figura di Maria Amalia e del suo importante apporto alla costruzione della Reggia di Caserta.

Non mancherà un accompagnamento musicale dell’Associazione Jervolino. Sarà possibile visitare anche le mostre “Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”, negli Appartamenti della Regina, e “Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta”, nella Cappella Palatina.

Come partecipare alla Notte delle Regine

: Reggia di Caserta Quando : sabato 13 agosto 2022

La Notte delle Regine si terrà sabato 13 agosto 2022 e il costo del biglietto sarà di 7 euro, Il numero dei biglietti è contingentato per fasce orarie. I ticket sono in vendita su TicketOne e la sera dell’iniziativa in sede fino ad esaurimento disponibilità.

Per chi è interessato ricordiamo che domenica mattina, 14 agosto, ci sarà uno speciale appuntamento gratuito con lo special Musica & Green al Bosco Vecchio, nei pressi della Castelluccia, alle 11:30. Il concerto è gratuito si paga l’ingresso al parco.

Maggiori informazioni

