Cinema nel Sottosuolo a Napoli: proiezioni di film gratuite nella Galleria Borbonica per Maggio dei Monumenti 2022

Tanti eventi interessanti e gratuiti a Napoli per il Maggio dei Monumenti e per tutti i gusti: previste visite di luoghi storici chiusi al pubblico, teatro di strada e passeggiate tematiche e tanto altro. Di seguito delle proiezioni cinematografiche nel sottosuolo nella straordinaria Galleria Borbonica

Tanti eventi interessanti per il Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli, che si tiene in città dal 13 maggio al 12 giugno 2022 e, tra le tante manifestazioni anche delle straordinarie proiezioni di film nel sottosuolo napoletano. Il cinema nel sottosuolo per il “Maggio” sarà gratuito, come tutti gli eventi di questa grande manifestazione che vede quest’anno i muri e le mura della città come protagonisti della kermesse che da barriera diventeranno simbolo di aggregazione.

Cinema nel sottosuolo nella Galleria Borbonica: guardare i muri

E per il “Maggio” a Napoli previste anche delle eccezionali proiezioni cinematografiche nel sottosuolo: si proietta il film di Werner Herzog “Cave of forgotten dreams”, che racconta i primi disegni rupestri al mondo ritrovati in Francia, nella grotta di Chauvet, dove l’arte è iniziata, dove l’uomo ha cominciato a dipingere i propri muri, dove il film è nato.

Un evento particolare e suggestivo che si terrà nel silenzio e nell’oscurità della Galleria Borbonica una proiezione speciale del pluripremiato documentario, che sarà preceduta da una breve visita del tunnel, tra graffiti antichi e moderni, perché dove ha abitato l’uomo, lì è la street art. E anche nella Galleria Borbonica c’è un opera di street Art realizzata di recente dallo street artist Aldam

Programma di “Guardare i muri” Cinema nel sottosuolo nella Galleria Borbonica

Le proiezioni cinematografiche, con visita guidata nella Galleria Borbonica, si terranno nei giorni:

20, 21 e 22 maggio h 19.30

27, 28 e 29 maggio h 19.30

Verrà proiettato il film “Cave of forgotten dreams” di Werner Herzog – L’ingresso è da Via Domenico Morelli, 61 (interno parcheggio Morelli).

Cinema nel sottosuolo nella Galleria Borbonica

L’Ingresso è gratuito con la prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:3278920530 mail@galleriaborbonica.com

Richiesta massima puntualità.

È vivamente consigliato indossare capi diabbigliamento adatti alle particolari condizioni ambientali del luogo: scarpecomode, felpa o pullover e scialle o cappellino.

Evento realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli.

