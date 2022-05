Passeggiate tematiche gratuite a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2022

Photo by Francesco Baerhard

Ritorna il Maggio dei Monumenti a Napoli con tantissimi importanti eventi gratuiti per tutti i gusti: ci saranno visite di luoghi storici chiusi al pubblico, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate tematiche e tanto altro. Di seguito le passeggiate tematiche, sempre gratuite

E’ iniziato a Napoli il Maggio dei monumenti 2022 che durerà dal 13 maggio al 12 giugno 2022 con tanti eventi gratuiti in tutta la città che vedranno i muri e le mura della città come protagonisti che, da barriera diventeranno simbolo di aggregazione.

Previsti tantissimi eventi, suddivisi in sei programmi differenti, che prevedono aperture straordinarie e visite guidate, teatro di strada e passeggiate tematiche. opere di arte pubblica ed anche proiezioni cinematografiche nel sottosuolo. Gli eventi si svolgeranno in tutti i quartieri di Napoli e saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Le Passeggiate tematiche del progetto Attraversare i Muri

Di seguito vi riportiamo il programma delle passeggiate tematiche del progetto Attraversare i Muri. Le passeggiate sono tutte ad ingresso gratuito e a prenotazione obbligatoria e possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

Nella realizzazione del programma si è partiti dall’idea di Napoli come museo aperto, con percorsi tematici tra mura e edifici segnati dalla street art. Si passeggerà dunque lungo le mura oblique che connettono le diverse anime della città, “tra antichi sentieri, scale e gradoni urbani, perché dall’antichità ad oggi Napoli ha conservato una memoria che parla solo a chi, camminando, sappia leggere sui muri.”

DUE GIORNI ALLA RISCOPERTA DEL SENTIERO DI VILLANOVA

21 maggio h 10.00 – 14.00 – 22 maggio h 12.00 – 14.00

Partenza: salita Villanova, via Posillipo n. 295 – a cura di Sii Turista Della Tua Città

NAPOLI EXTRA MOENIA: PERCORSI DI MEMORIA

28 e 29 maggio h 10.30

Partenza: piazzale stazione metropolitana Colli Aminei – Con Carlo Leggieri, Associazione Celanapoli

LA COLLINA SEGRETA: VEDUTE E VILLAGGI DIMENTICATI DEI CAMALDOLI

29 maggio h 10.00

Partenza: piazzale eremo di S. Salvatore ai Camaldoli – Con Pasquale Liccardo

RIABITARE INSIEME GLI SPAZI IBRIDI DELLA CITTÀ.

10 giugno h 16.30

Partenza: piazza Dante – un percorso alla scoperta dei luoghi della sperimentazione culturale e sociale nel centro storico. Con Orfina Fatigato, Professoressa di composizione architettonica e urbana DiARC, Università degli studi di Napoli Federico II

SCAMPIA, UN RACCONTO DI LUOGHI E DI PERSONE

11 giugno h 10.00

Partenza: piazzale stazione metropolitana Piscinola-Scampia – Con Daniela Buonanno, Architetto e Ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II

Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.attraversareimuri@gmail.com – 334 6049916

Maggiori informazioni – Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli

