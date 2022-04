L’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin quest’anno è dedicato a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022

Da quasi 30 anni, la storica fabbrica di cioccolata di Napoli, Gay-Odin, realizza in questo periodo un grandissimo uovo di Pasqua di quasi 300 kg di ottimo cioccolato tutto decorato a mano.

Si avvicina la Pasqua e, anche quest’anno, Gay-Odin, la storica fabbrica di cioccolata di Napoli, ha realizzato un uovo gigante di cioccolato ispirato ad un grande evento o personaggio che in qualche modo ha lasciato un segno del suo passaggio.

Quest’anno la scelta dei maestri cioccolatai dei Gay-Odin è caduta su Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. 300 chili di puro cioccolato per celebrare l’isola di Procida con il tradizionale uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin.

L’uovo di Pasqua gigante 2022 di Gay Odin è dedicato a Procida

Un uovo bellissimo, di 300 chili di puro cioccolato, realizzato da Gay Odin e finemente decorato sulla superficie con la pittoresca veduta del borgo della Corricella, icona dell’isola nel mondo.

Decorazioni stupende fatte dai maestri artigiani della Fabbrica di via Vetriera che hanno riportato l’antico borgo marinaro di Procida con le sue case coloratissime e le sue barche, e in lontananza anche l’isolotto di Vivara. Una realizzazione bellissima e golosa di 300 kg, tutta da mordere, con alla fine la scritta Gay-Odin racchiusa tra i tipici limoni procidani.

Uno stupendo uovo di cioccolato gigante, un’opera d’arte alta due metri per oltre 300kg di peso che viene realizzata a mano dagli artigiani della storica Fabbrica con le migliori materie prime, cacao criollo e bacche di provenienza centro-americana.

Come ogni anno, l’opera sarà esposta negli spazi della Fabbrica di via Vetriera a Napoli nei giorni che precedono la Pasqua (con accesso libero) e che contemporaneamente segnano l’avvio delle celebrazioni di Procida 2022.

I temi degli anni scorsi del tradizionale uovo di Pasqua di Gay- Odin

Ogni anno la storica fabbrica di cioccolata di Napoli si ispira ad un grande evento o personaggio. L’anno scorso nel 2021 l’uovo gigante fu dedicato a Dante Alighieri, per commemorare i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, mentre nel terribile anno 2020 il tema scelto da Gay-Odin per l’uovo di Pasqua gigante fu l’albero della vita, simbolo di forza ed energia mentre nel 2018 l’uovo fu dedicato alle “speranze” che i napoletani desiderano per la loro città, cioè una ‘città pulita’, “città senza buche” con ‘aria e cibo di qualità’.

Nel 2017 il bellissimo uovo gigante fu dedicato alla rinascita dei due grandi musei napoletani, il Mann, Museo Archeologico Nazionale e il museo di Capodimonte e nel 2014 il tradizionale uovo gigante fu dedicato al film la Grande bellezza del regista napoletano Sorrentino, che vinse il premio Oscar.

Temi sempre ispirati all’attualità come quando nel 2013 l’uovo fu ispirato al bicentenario della nascita di Verdi o, negli anni prima, alla scomparsa di Pino Daniele o alla bellissima gara internazionale che si è svolta a Napoli l’America’s Cup.

