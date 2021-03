L’uovo di Pasqua gigante di Gay-Odin quest’anno è dedicato a Dante Alighieri

Anche quest’anno, come da quasi 30 anni, la storica fabbrica di cioccolata di Napoli, Gay-Odin, ha realizzato un enorme uovo di Pasqua di quasi 350 kg di ottimo cioccolato tutto decorato a mano. Quest’anno si sono ispirati a Dante Alighieri a 700 anni dalla scomparsa

Sono circa 30 anni che Gay-Odin, la storica fabbrica di cioccolata di Napoli, realizza in occasione della Pasqua un uovo gigante di cioccolato ispirato ad un grande evento o personaggio che in qualche modo ha lasciato un segno del suo passaggio. E quest’anno la scelta dei maestri cioccolatai dei Gay-Odin lo hanno dedicato a Dante Alighieri.

Un uovo straordinario, di puro cacao e di ben 350 chili di cioccolato distribuiti su due metri e mezzo di altezza, che è stato poi ad arte per commemorare i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta.

Sull’uovo è stato riportato un disegno che si ispira all’affresco del 1465 “La Divina Commedia illumina Firenze” custodito nel duomo di Firenze in cui c’è l’immagine di Dante Alighieri avvolto nel suo abito rosso, con in testa una corona d’alloro e in mano la Divina Commedia.

I temi degli anni scorsi del tradizionale uovo di Pasqua di Gay- Odin

Ogni anno la storica fabbrica di cioccolata di Napoli si ispira ad un grande evento o personaggio. L’anno scorso, il terribile anno 2020 il tema scelto da Gay-Odin per l’uovo di Pasqua gigante fu l’albero della vita, simbolo di forza ed energia mentre nel 2018 l’uovo fu dedicato alle “speranze” che i napoletani desiderano per la loro città, cioè una ‘città pulita’, “città senza buche” con ‘aria e cibo di qualità’.

Nel 2017 il bellissimo uovo gigante fu dedicato alla rinascita dei due grandi musei napoletani, il Mann, Museo Archeologico Nazionale e il museo di Capodimonte e nel 2014 il tradizionale uovo gigante fu dedicato al film la Grande bellezza del regista napoletano Sorrentino, che vinse il premio Oscar.

Temi sempre ispirati all’attualità come quando nel 2013 l’uovo fu ispirato al bicentenario della nascita di Verdi o, negli anni prima, alla scomparsa di Pino Daniele o alla bellissima gara internazionale che si è svolta a Napoli l’America’s Cup.

Quest’anno c’è un uovo speciale di Gay- Odin con un pass per visitare 34 musei

Per questa particolare Pasqua 2021 ci sarà anche un’iniziativa speciale di Gay-Odin e Scabec. Chi acquisterà un uovo di Pasqua della storica fabbrica di cioccolata di Napoli troverà come sorpresa una edizione limitata di campania>artecard, la card 365 Lite per entrare, per un anno, in 34 musei campani.

Una vera scultura decorata di puro cacao criollo, una varietà pregiata e particolarmente aromatica, realizzato come serie limitata di uova, confezionate in un packaging ad hoc, che avranno come sorpresa al suo interno il pass 365 Lite. Maggiori informazioni sull’uovo speciale di Gay- Odin

Antica Fabbrica di Cioccolato, Via Vetriera, 12 – Napoli – Punti vendita Gay-Odin

