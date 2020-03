L’uovo di Pasqua di 2 metri con l’Albero della Vita di Gay-Odin

C’è l’Albero della Vita, simbolo di forza, energia positiva e speranza sul grande uovo tradizionale di due metri fatto da Gay-Odin

La storica Fabbrica di Cioccolato di Gay-Odin a Napoli non si ferma e anche quest’anno ha preparato il tradizionale Uovo di Pasqua della casa. Un uovo grande e simbolico, come quello degli anni scorsi, e quest’anno persa ben 350 kg ed è alto ben 2 metri.

Tutto decorato con sbuffi e riccioli di ottimo Cioccolato Foresta, lo straordinario prodotto di Gay-Odin che proprio quest’anno “festeggia” cento anni dalla sua creazione.

Ogni anno Gay-Odin crea un magnifico e delizioso uovo di Pasqua nella sua storica Fabbrica di via Vetriera a Napoli. Un uovo enorme tutto decorato a mano dai maestri cioccolatieri della casa che è ammirato da tantissimi visitatori e acquirenti. Sperando di poterlo al più presto ammirare tutti da vicino

Il tema di quest’anno: l’albero della vita

Ogni anno il tradizionale Uovo gigante di Gay-Odin ha un tema diverso e quest’anno è un messaggio di speranza. Infatti la famiglia Maglietta, che gestisce l’antica fabbrica di cioccolato, ha voluto un grande Albero della Vita, simbolo di forza, di energia positiva e di speranza per questo momento difficile.

L’Albero della Vita è il simbolo universale della vita e del suo rinnovarsi ed è fatto con l’ottimo Cioccolato Foresta che nella sua forma richiama la corteccia e il tronco di un albero.

E ancora di più sintetizza i valori che hanno fatto della storica azienda napoletana un esempio di successo imprenditoriale in Italia e nel mondo: forti e profonde radici fondate in un passato glorioso e rigogliosi rami rivolti verso l’alto, sempre orientati al futuro. Un grande messaggio di vita e speranza per tutti.

Le altre straordinarie Uova di pasqua degli scorsi anni

Da anni la storica fabbrica partenopea dedica il tradizionale uovo gigante pasquale a personaggi illustri ed eventi significativi della città come al bicentenario di Giuseppe Verdi, al premio Oscar Paolo Sorrentino per La Grande Bellezza, a Napoli capitale della Speranza, ai due grandi musei napoletani, il Mann, l’ Archeologico Nazionale e il Museo di Capodimonte e a tanti altri momenti importanti della città.

