Uovo di Pasqua di Gay-Odin con Campania > artecard, la carta per i musei gratis

Per questa particolare Pasqua 2021 ci sarà un’iniziativa speciale di Gay-Odin e Scabec. Chi acquisterà un uovo di Pasqua della storica fabbrica di cioccolata di Napoli troverà come sorpresa una edizione limitata di campania>artecard, la card 365 Lite per entrare, per un anno, in 34 musei campani.

La sorpresa dello splendido uovo decorato di Gay-Odin sarà infatti la speciale carta di accesso per godere delle bellezze della nostra terra. Una sorpresa ad arte che si potrà attivare entro il 31 dicembre 2021, adatta in particolare modo a coloro che risiedono in Campania che, appena riapriranno i musei, potranno conoscere meglio i tesori del proprio territorio.

Uno stupendo uovo decorato e una straordinaria sorpresa

L’uovo sarà prodotto nella storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, che si trova dal 1922 nel palazzo Liberty di via Vetriera a Chiaia e sarà una vera scultura decorata di puro cacao criollo, una varietà pregiata e particolarmente aromatica, realizzato “come una volta” dai maestri artigiani della casa. Una serie limitata di uova, tutte decorate a mano con glassa di zucchero, e confezionate in un packaging realizzato ad hoc, che avrà come sorpresa al suo interno il pass 365 Lite.

L’uovo speciale Artecard da 330 gr sarà in vendita a 40,00 euro a partire da mercoledì 17 marzo online sul sito ufficiale di Gay- Odin fino al 28 marzo 2021, oppure prenotandolo nei punti vendita Gay-Odin a Napoli (escluso il punto vendita al Centro Direzionale), Milano e Roma, a partire dal 20 marzo.

La card 365 Lite per conoscere l’arte in Campania

La straordinaria Card Campania> Artecard 365 Lite è una versione light dell’abbonamento annuale che prevede un ingresso in 34 musei della Campania da utilizzare nell’arco di un anno dalla sua attivazione, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

La card consente un viaggio nella storia e nella cultura nell’immenso patrimonio della Campania. Potranno infatti essere visitati, tra gli altri siti, i parchi archeologici come Pompei, Ercolano, Cuma, Paestum e Velia, i musei più importanti come Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e la Certosa di San Martino, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant’Elmo e il Real Sito di Carditello e anche molti percorsi naturalistici come le spettacolari Grotte di Pertosa.

La card 365 Lite sarà comunque in vendita anche tramite il circuito online sul sito ufficiale di Campania Artecard fino al 30 giugno 2021, al prezzo di 20 euro la versione ordinaria e a 10 euro la 365 Lite young, ovvero la tipologia riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti.

