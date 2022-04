Jimmy Sax in concerto a Napoli al Teatro Palapartenope

Concerto straordinario a Napoli per Jimmy Sax, tra i sassofonisti più amati in Italia, che sarà al Palapartenope con l’Orchestra Symphonica Dance dopo aver girato tutto il mondo grazie alla sua bella musica e al successo dei suoi video su YouTube che hanno raggiunto oltre 150 milioni di ascolti

Un concerto esclusivo si terrà a Napoli al Teatro Palapartenope mercoledi’ 6 aprile 2022. Sarà in città Jimmy Sax il sassofonista più amato in Italia per un concerto unico assieme all’Orchestra Symphonica Dance.

Al Teatro Palapartenope di Napoli sarà possibile ammirare Jimmy Sax, il fenomeno di origini francesi, che si esibirà in uno show unico accompagnato dall’Orchestra Symphonica Dance diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino.

Sul palco del Palapartenope i grandi brani classici della tradizione dance ed elettronica, da “No Man No cry” a “Time”, e poi le cover di “Una Mattina”, “Godfather”, “Opus” e tanti brani bellissimi suonati dal vivo assieme agli artisti dell’Orchestra Symphonica Dance con tante sorprese live di artisti abituati ai grandi live sui palchi dei più importanti teatri del mondo.

Acquista i biglietti per Jimmy Sax al Palapartenope

: Teatro Palapartenope Quando : 6 aprile 2022

: 6 aprile 2022 Prezzi: Biglietti da € 28.50

Jimmy Sax un musicista moderno, eclettico e versatile

Jimmy Sax suona il suo sax dal vivo nei più disparati locali fin da ragazzo e ha girato il mondo con la sua musica. Le sue esibizioni sono avvenute ovunque da Miami a Dubai, da Parigi a New Delhi, passando per Capri, Cancun, St. Tropez e Monaco.

Il suo grande successo mondiale lo deve ai suoi video su YouTube, grazie ai quali ha raggiunto 150 milioni di ascolti che hanno attirato su di lui all’attenzione delle più grandi case discografiche mondiali. Primo album nell’ottobre 2021, un album di qualità non commerciale, con tanta buona musica tra pop e electro che ha avuto un successo clamoroso.

E ora a Napoli al Teatro Palapartenope, mercoledi’ 6 aprile 2022, Jimmy Sax porterà la sua bella musica dal vivo in città assieme alla Symphonic Dance Orchestra. Annunciato anche un nuovo concerto a Napoli a Luglio.

Jimmy Sax a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: mercoledi’ 6 aprile 2022

mercoledi’ 6 aprile 2022 Dove: Teatro Palapartenope via Barbagallo Fuorigrotta Napoli

Teatro Palapartenope via Barbagallo Fuorigrotta Napoli Prezzo biglietto: Parterre in piedi € 28.50 – Tribune € 39.00 – Area VIP € 56.00 Acquistabile su Ticket One

Parterre in piedi € 28.50 – Tribune € 39.00 – Area VIP € 56.00 Contatti e informazioni: accesso consentito solo con “Green Pass Rafforzato” e mascherina FFp2 –

