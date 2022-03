Rosalia De Souza in concerto due giorni a Napoli al Wine House Jazz Club

Due serate da non perdere nel nuovissimo Wine House Jazz Club & Restaurant di Napoli con la bella musica brasiliana di Rosalia De Souza, la regina della Bossa nova che sarà in concerto nel club di via Nuova Marina

Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile 2022 ci saranno due serate da non perdere a Napoli con la bella musica di Rosalia De Souza, la cantante brasiliana di bossa nova più famosa al mondo, nel nuovissimo Winehouse – Jazz Club & Restaurant di via Nuova Marina 5.

In questo nuovo tempio napoletano della buona musica dal vivo, del gran vino e dell’ottima cucina italiana la bella voce della brasiliana Rosalia De Souza allieterà gli ospiti con le sue straordinarie interpretazioni tra bossa nova, jazz, afro e pop.

Rosalia De Souza a Napoli per due serate esclusive

Due serate esclusive in città in cui Rosalia De Souza presenterà in esclusiva anche il suo nuovo album oltre ad una selezione dei suoi brani più famosi. Sul palco del Winehouse ci saranno anche Paolo Di Sabatino al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Roberto Rossi alla batteria per due serate brasiliane di eccellenza da non perdere.

Bella programmazione del nuovissimo Winehouse – Jazz Club & Restaurant di via Nuova Marina 5 a Napoli che presenta, dal martedì al sabato, tanti eventi interessanti con tanta buona musica e tantissimi ottimi musicisti per serate esclusive tra jazz, blues, swing.

Serate speciali di musica dal vivo con oltre 200 bravi musicisti in programma, ma anche cene uniche tra piatti di eccellenza e i vini migliori al mondo con oltre 3.500 etichette disponibili.

Winehouse Napoli – informazioni e prenotazione obbligatoria – info@wine-house.it o 345 8677620

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.