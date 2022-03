Teatro dei Piccoli con spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il programma

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Continuano gli spettacoli all’interno del Teatro dei Piccoli a Napoli nella Mostra d’Oltremare in attesa della bella stagione che permetterà eventi nella pineta. Ed anche per questi mesi tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni.

Per la sicurezza di tutti sono previsti per gli spettatori maggiori di 12 anni il Green Pass rafforzato, e per quelli maggiori di 6 anni la mascherina ffp2 obbligatori. Di seguito il prossimi eventi con, dopo il nome dello spettacolo, l’età consigliata per assistervi.

Teatro dei Piccoli – Programma gli spettacoli fino a Maggio 2022

sabato 26 marzo ore 11 – CHE FORMA HANNO LE NUVOLE 5+ Industria Scenica / premio In-Box verde

domenica 27 marzo ore 11 – JACK E IL FAGIOLO MAGICO 3+ Tra il Dire e il Fare

domenica 3 aprile ore 11 – IL DIAVOLO E IL VIOLINO DEL SOLDATO 3+ fi­aba musicale – Progetto Sonora

venerdì 8 aprile ore 19.30 – THE STRANGE CASE OF HOTEL… MORGUE 8+ The Play Group

sabato 9 aprile ore 11 – CONCERTI PER L’INFANZIA musica in gioco 3+ Progetto Sonora

domenica 10 aprile ore 11 – ZUPPA DI SASSO 3+ Tanti Cosi Progetti

Mercoledì 4 maggio ore 9,30 IL GRANDE GIOCO

La rassegna è ideata e realizzata dalle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare.

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambine/i dai 3 anni in su

Apertura biglietteria: > 60 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

Biglietto d’ingresso € 8,00 o promozione card Liberi Tutti

Prenotazione obbligatoria a info@teatrodeipiccoli.it 327 079 5871 oppure 081 189 03126 – social o mail – acquisto online in prevendita

Gli spettatori maggiori di 12 anni dovranno esibire il Green Pass come da normativa vigente e, dai 6 anni in su, indossare mascherina

Si consiglia sempre di consultare il sito ufficiale per eventuali cambiamenti a quanto comunicato

