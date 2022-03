“Andy e Norman” di Neil Simon al Teatro Diana di Napoli con Gigi & Ross

Una bella commedia di Neil Simon al Teatro Diana per la regia di Alessandro Benvenuti e tutta la simpatia e la bravura di Gigi & Ross. Con loro sul palco Arianna Di Stefano

Dal 23 marzo al 3 aprile 2022 al Teatro Diana del Vomero, a Napoli, ci sarà “Andy e Norman” una bella commedia di Neil Simon che avrà come protagonisti i simpaticissimi Gigi & Ross e che verrà presentata per la regia di Alessandro Benvenuti. “Andy e Norman” è un intramontabile testo di Neil Simon che narra l’amicizia fra due uomini prima, e poi fra i due uomini e una donna all’improvviso.

Ambientata nella San Francisco degli anni sessanta la commedia è incentrata sul rapporto fra tre personaggi Andy, Norman e Sophie e alle loro vicende personale. Andy e Norman sono amici, colleghi e coinquilini e scrivono per giornali di cronaca ma all’improvviso nella loro vita entra una donna di cui si innamorano entrambi.

Una bella commedia di Neil Simon al Teatro Diana

Una divertente commedia di Neil Simon, il grande drammaturgo e sceneggiatore di New York i cui lavori sono stati tradotti e rappresentati in tutto il mondo. Opere famose come A piedi nudi nel parco, La strana coppia, Appartamento al Plaza, che ha scritto più di 40 commedie rappresentate a Broadway sin dagli anni ’60 e Andy e Norman è una di queste.

Al Teatro Diana una bella e divertente rappresentazione per la regia del bravo Alessandro Benvenuti

Andy e Norman al teatro Diana a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: Dal 23 marzo al 3 aprile 2022

Dal 23 marzo al 3 aprile 2022 Dove: Teatro Diana via Luca Giordano 64, Vomero Napoli

Teatro Diana via Luca Giordano 64, Vomero Napoli Prezzo biglietto: da 21 a 28 euro

da 21 a 28 euro Contatti e informazioni: Teatro Diana – Tel: 081 5567527 – 081 5784978

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.