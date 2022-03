Weekend dedicato alla Giornata mondiale dei Planetari a Città della Scienza di Napoli

In occasione della ‘Giornata Internazionale dei Planetari 2022’ due giornate speciali a Città della Scienza tutte dedicate al tema spaziale con tante attività e laboratori scientifici educativi e divertenti, adatti sia per adulti che per bambini.

Weekend speciale a Napoli a Città della Scienza, il grande Scienze Center di Via Coroglio. Il 12 e il 13 marzo 2022 verrà celebrata anche a Napoli la ‘Giornata Internazionale dei Planetari 2022’ per ricordare l’importanza dei Planetari come strumento educativo che ci consente di apprezzare la grandezza e la bellezza dell’Universo.

Un evento reso ancora più interessante dal fatto che a Napoli a Città della Scienza c’è il più grande planetario 3D d’Italia, ed uno dei più grandi d’Europa, aperto nel 2017 con 130 posti disponibili costruito in sostituzione del precedente andato distrutto nel tragico l’incendio dello Science Centre della notte tra il 4 e il 5 marzo 2013.

Un weekend speciale a tema spaziale a Città della Scienza

Nelle giornate del 12 e il 13 marzo 2022 a Citta della Scienza un weekend a tema spaziale con tante attività e laboratori scientifici educativi e divertenti, adatti sia per adulti che per bambini.

Previste, tra l’altro, due attività laboratoriali per divertirsi utilizzando materiali da riciclo, Mosaico-Cafè e Pasta Stellare, per i più piccoli dai 3 ai 6 anni. I più grandi potranno cimentarsi nella costruzione di uno splendido proiettore di costellazione e l’astrolabio.

Domenica 13 marzo, se le condizioni meteo lo permetteranno, si terrà Le ore del Sole a Napoli a cura dell’Unione Astrofili Napoletani, per scoprire come si legge l’ora solare vera a Napoli con la propria ombra, oltre alla possibilità di scoprire la collezione di modelli di orologi solari costruiti dai soci-UAN del gruppo di Gnomonica.

Poi come sempre si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

In particolare, sabato e domenica ci saranno i seguenti spettacoli al Planetario:

Ore 10:45 Robot Explorer

Ore 11:30 Robot Explorer

Ore 12:15 Dalla Terra All’universo

Ore 13:00 Dalla Terra All’universo

Ore 14:00 Robot Explorer

Ore 14:45 Robot Explorer

Ore 15.30 Dalla Terra All’universo

Giornate speciale a Città della Scienza: prezzi, orari e date

Quando: Il 12 e il 13 marzo 2022

Il 12 e il 13 marzo 2022 Dove: Città della Scienza via Coroglio Napoli

Città della Scienza via Coroglio Napoli Orari di apertura – da martedì a domenica: 9.00 – 17.00

– da martedì a domenica: 9.00 – 17.00 Prezzo biglietto: Corporea + Planetario + Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi; Intero 10€ | Ridotto 7€ Biglietto combinato Museo+Planetario Intero 13€ | Ridotto 10€

Corporea + Planetario + Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi; Intero 10€ | Ridotto 7€ Biglietto combinato Museo+Planetario Intero 13€ | Ridotto 10€ Contatti e informazioni: Programma completo della giornata Città della Scienza

