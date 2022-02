Passeggiata straordinaria a Napoli alla scoperta del Paradisiello

Uno speciale tour in alcuni luoghi veramente straordinari della città. La Napoli degli orti ci porta dalla centralissima via Foria, tra vicoletti, masserie e palazzi, alla scoperta del Paradisiello, un luogo incantato

Passeggiata insolita e interessante domenica mattina, 6 febbraio 2022 a Napoli che è stata chiamata La Napoli degli orti. Si andrà a scoprire la collina alle spalle della zona della Veterinaria fino ad arrivare in un posto unico e stupendo: il Paradisiello. Sarà come ritrovarsi quasi in campagna, perché dopo una passeggiata tra strade larghe, vicoletti, palazzi e masserie si arriverà nella zona del Paradisiello, un piccolo paradiso vicino al centro città.

Appuntamento domenica mattina alle 10 dalla caserma Garibaldi, in via Foria, e, passeggiando, passeggiando si andrà ad esplorare il pendio della collina, tra scale e vicarielli.

La Napoli degli orti: alla scoperta del Paradisiello

Si scopriranno i palazzi nobiliari di via Foria e delle zone limitrofe, conoscendo anche la storia delle chiese della zona, fino a raggiungere il vico Paradisiello.

Lì, dopo averlo percorso dolcemente fino in cima, ci si potrà riposare nell’orto dell’associazione Pachamama, tra alberi di mandarini e limoni. E se vi va si potranno anche raccoglierli e acquistarli a un prezzo scontatissimo.

La passeggiata è organizzata dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania. Obbligatorio indossare la mascherina durante il percorso.

Passeggiata al Paradisiello: prezzi, orari e date

Quando: domenica 6 febbraio 2022: durata del percorso 2 ore circa

Dove: Appuntamento alle ore 10, esterno Caserma Garibaldi, in via Foria 90.

Prezzo biglietto: Contributo per il tour: 10 euro a persona

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria entro 4 febbraio alle ore 23 tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722.

Maggiori informazioni – evento ufficiale

