Concerti e visite serali nella splendida Certosa di San Martino a Napoli

Tre giornate speciali nella splendida Certosa e Museo di San Martino a Napoli. Il 17 e il 18 dicembre alle ore 18.00 e poi domenica 19 dicembre 2021 alle ore 11.00 ci sarà una rassegna musicale, compresa nel biglietto di ingresso al museo di 6 euro, dal titolo “ Racconti di suoni, colori ed emozioni. Un secolo sotto la lente di ingrandimento: il ‘700.”

Gli eventi si terranno il 17 e il 18 dicembre alle ore 18.00 e domenica 19 dicembre alle ore 11.00 e, per l’occasione il Museo sarà aperto on orario prolungato, venerdì 17 e sabato 18 dicembre, dalle 17.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Per l’occasione ci saranno anche, a cura del Servizio educativo del Museo, degli approfondimenti illustrati con prenotazione obbligatoria .

Racconti di suoni, colori ed emozioni – programma

Il programma della rassegna musicale prevede i seguenti concerti:

Venerdì 17 dicembre, ore 18.00 – L’altra faccia del barocco: J: Sebastian Bach Gianantonio Frisone, pianoforte

Gianantonio Frisone, pianoforte Sabato 18 dicembre, ore 18.00 – Domenico Scarlatti e il barocco – Francesco Pio Bakiu, pianoforte

– Francesco Pio Bakiu, pianoforte Domenica 19 dicembre, ore 11.00 – Il barocco si fa romantico – Gianluca Blasio, Nicoletta Redorici, pianoforte a 4 mani

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo di 6 euro. Per la visita illustrata è necessaria la prenotazione obbligatoria alla mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it

Per l’accesso al museo ed al concerto, come da normativa vigente, è necessario il Super Green Pass con documento e mascherina.

Quando: 17 e 18 dicembre (apertura prolungata dalle 17.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) e 19 dicembre 2021

intero € 6,00 per museo – concerto e visita compresi Contatti e informazioni: 081 2294503-538-544-510 Per la visita illustrata è necessaria la prenotazione obbligatoria alla mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it .

