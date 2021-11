Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 15 al 20 novembre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021. Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

A Napoli la 13esima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani

Si terrà dal 10 al 20 novembre 2021 la 13esima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli che seguirà quest’anno il tema “Persecuted – Vite negate dagli abusi di potere” per coniugare cinema e diritti umani. Un evento che ci proporrà ben 45 straordinarie opere che ci condurranno in numerosi luoghi simbolo dall’Afghanistan, alla Siria, alla Palestina e altrove. La manifestazione si svolgerà nello “Spazio Comunale Piazza Forcella”, in via Vicaria Vecchia 23 ma farà tappa anche al MANN di Napoli. all’ex OPG Je So’ Pazzo e alla Biblioteca di Storia Patria del Maschio Angioino. Festival del Cinema dei Diritti Umani

Andy Warhol e Mario Schifano in mostra gratuita allo Spazio 57 di Napoli

Due maestri dell’arte contemporanea e della cultura pop vengono presentati in un insolito accostamento con le radici classiche della loro ricerca in una mostra gratuita allo Spazio 57 di Napoli Andy Warhol e Mario Schifano, saranno in mostra fino al 30 novembre a confronto presso lo Spazio 57 di via Chiatamone 57 a Napoli. A Napoli verranno presentate alcune fra le più importanti opere di questi due artisti, appartenenti alla Rosini Gutman Collection tra cui anche Two dollars (Declaration of independence) del 1976 e il famoso Velvet Underground feauturing Nico, Cover originale firmata da Andy Warhol, e poi Casa dolce casa (dedicata a Roberta) di Mario Schifano, Warhol e Schifano in mostra a Napoli

La bellezza svelata: una mostra gratuita al Pan di Napoli con 100 opere di Piero Gemelli

Fino al 21 novembre 2021 al PAN oltre 100 opere del grande fotografo e artista internazionale Piero Gemelli con la mostra “Piero Gemelli. La bellezza svelata. Fotografie e storie immaginate”. Si potranno così ammirare, in una interessante mostra gratuita, oltre 100 opere, tra fotografie, disegni e sculture di fil di ferro, di Piero Gemelli, che ci presentano “un racconto visivo del suo intero percorso creativo dagli anni Settanta, attraverso la molteplicità dei linguaggi artistici che utilizza… “. Stupende fotografie, e poi sculture, disegni e oggetti che saranno in mostra per la prima volta a Napoli di questo straordinario artista del 1952 Piero Gemelli al Pan

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Lunedì 15 novembre – ore 17.30 BULGARIA – A Dose of Happiness – di Yana Titova – Fiction, Bulgaria 2020, 100’- h 19.30 SLOVACCHIA – Piata loď (tit. int. Little Harbour) – di Iveta Grófová, fiction, 90 m, Slovacchia, 2017 – Sarà presente in sala la direttrice della fotografia Denisa Buranová Vincitore dell’Orso di cristallo al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2017 Maggiori informazioni – Europa – Cinema al femminile”

