Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dall’8 al 13 novembre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. lunedì 8 novembre 2 film: – h 17.30 SPAGNA- La hija de un ladrón, di Belén Funes – fiction, 102 m, Spagna 2019 – Il lungometraggio ha vinto il premio Goya 2020 . miglior regista esordiente.- h 19.30 ITALIA – Nico, 1998 – di Susanna Nicchiarelli, fiction, 93 m, Italia 2017 – Sarà presente in sala l’ideatrice della rassegna, Antonella Di Nocera. In concorso alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Vincitore del premio Miglior Film nella sezione Orizzonti Maggiori informazioni – Europa – Cinema al femminile”

Nella stazione Centrale di Napoli una mostra per celebrare Diego Armando Maradona

Nella galleria Garibaldi nella Stazione Centrale fino a martedì 9 novembre 2021 la mostra fotografica sul campione argentino Diego Armando Maradona, attraverso le immagini della serie biografica “Maradona: Sogno Benedetto”, uscita in questi giorni Prime Video. La serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed anche al Napoli tra lo stadio San Paolo, oggi Stadio Maradona, al Lido Club 21 sul lungomare, al Pallonetto e in via Scipione Capece. La serie è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del grande calciatore. Il regista italiano Edoardo De Angelis ha diretto gli episodi ambientati in Italia. Maradona: Sogno Benedetto

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo giovedì 11 novembre – Speciale Dante – Gennaro Ferrante – il mito classico nel Medioevo: seguirà una visita guidata alla mostra “Divina Archeologia”, a cura di Valentina Cosentino. “Incontri di Archeologia

Aperture serali a 2 euro il venerdì al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Anche venerdì 12 novembre un’apertura serale a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre che ci propongono dalle ore 19.30. Oltre alle grandi collezioni visitabili anche le mostre in corso ed in particolare Raffaello a Capodimonte. L’officina dell’artista (fino al 28 novembre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (16 gennaio 2021). Prossima apertura venerdì 12 novembre. Aperture serali a 2 euro a Capodimonte

